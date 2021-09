Casado alerta a los líderes del PP europeo de que Sánchez oculta su «agenda radical»

El líder del PP, Pablo Casado, ayer, en Berlín, en un acto del Partido Popular Europeo

El líder del PP, Pablo Casado, aseguró ayer en Berlín, ante los líderes del Partido Popular Europeo, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, oculta su «agenda radical» y añadió que «cuando se tienen dos caras y se miente en Bruselas y en España», llega un momento en que «la gente te acaba pillando». Advirtió a sus compañeros europeos de que Sánchez pretende «ocupar todos los poderes y anular a la oposición», así como «acallar al Parlamento», «en el que no comparece desde hace 80 días». «Y pretende que encima le demos las palmas», señaló, afirmando que en Europa hay una «honda preocupación» por los «ataques» de Podemos al Poder Judicial y las declaraciones de algunos ministros ante resoluciones del Tribunal Supremo.

«No hay ministros comunistas en Europa»

Explicó que tanto la Unión Europea como el PP reclaman que los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces y señaló que «no hay marcha atrás» en este asunto, por lo que «la pelota está en el tejado» de Sánchez. «Estamos en Berlín, en Europa. ¿Alguien me puede decir un Gobierno más radical que el de Sánchez? No hay ministros comunistas en ningún Gobierno de la UE después de la caída del Gobierno de Tsipras», señaló, indicando que el Gobierno «más radical» de la historia de España no puede dar «lecciones» sino hacer «propagada».