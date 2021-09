Casado mete a Almeida en la carrera por el liderazgo del PP de Madrid frente a Ayuso

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, este martes en un desayuno informativo en Madrid Eduardo Parra | Europa Press

Todavía quedan muchos meses por delante, pero los aspirantes a las primarias que decidirán el liderazgo del PP de Madrid ya empiezan a tomar posiciones. Si hace una semana era Isabel Díaz Ayuso la que daba un paso al frente y anunciaba su intención de presentar su candidatura, este martes era Pablo Casado quien colocaba a José Luis Martínez-Almeida en la carrera presidencial.

El líder de los populares aseguró que tanto la presidenta regional como el alcalde de la capital son dos «militantes de mucho peso» en la comunidad y no se puede decantar por ninguno de ellos. «Nunca he opinado de los procesos internos y hay un calendario», apostilló en un desayuno en Madrid bajo la atenta mirada de los dos aludidos. En ese sentido apuntó que su deber «es mantener la neutralidad». Martínez-Almeida, que hasta ahora había evitado postularse como posible contendiente por el liderazgo de la organización madrileña, recogió el guante. Aseguró que no descarta presentar su candidatura, aunque reconoció que la decisión la tomará «cuando se acerque el congreso». Sin fecha aún, pero previsto para el primer semestre del 2022.

Hasta ahora, el alcalde y portavoz nacional del PP había apostado por una «tercera vía» en la que fuera Ana Camins -la actual secretaria general del PP de Madrid- quien presidiera el aparato regional. Martínez-Almeida, defiende que quien dirija el partido debe trabajar en ello a tiempo completo y no tener responsabilidades institucionales. En principio, esta postura choca con su propio planteamiento de concurrir ante los militantes para optar a la dirección del partido en la comunidad madrileña.