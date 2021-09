Aragonés sale al rescate de la Diada e irá a la marcha independentista del 11S

Yolanda Díaz, en la mesa

El otro aspecto que podía retener a los fieles secesionistas en sus casas es el miedo a la pandemia. Casualidad o no, la Generalitat levantará este viernes la prohibición de las reuniones de más de diez personas. El año pasado, en un contexto de pandemia, la ANC reunió a unas 60.000 personas.

Aragonès acudirá a la protesta días antes de encabezar la delegación catalana en la mesa de diálogo con el Gobierno central, que tendrá lugar en unos días. Apenas queda tiempo y el Ejecutivo central y el autonómico siguen sin dar muchas pistas. Se desconoce quién integrará las delegaciones. ERC ha confirmado a Pere Aragonès, Laura Vilagrà y Roger Torrent, mientras que Junts no anunciará su equipo hasta saber los integrantes de la parte del Gobierno. Los comunes revelaron que la vicepresidenta Yolanda Díaz acudirá por parte de Unidas Podemos. Queda en el aire el concurso del presidente del Gobierno. En la Generalitat cuentan con Pedro Sánchez, pues a su juicio no hay justificación para que no esté presente. «Nadie nos ha dicho que no vendrá», aseguró la portavoz de la Generalitat.