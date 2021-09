La Diada pierde fuerza tractora entre el independentismo catalán

Los dos objetivos que se fija la otrora poderosa Asamblea Nacional Catalana (ACN) con la manifestación del 11-S ya son significativos de que Cataluña está en una fase distinta. La entidad nacionalista, que nació como motor movilizador y como lobby secesionista y que siempre ha dicho que dejará de organizar las movilizaciones de la Diada el día que Cataluña sea independiente, quiere volver a recuperar el pulso de la calle y presionar a los dirigentes nacionalistas para que no aparquen el 'procés'.

Su idea original era finalizar frente al Parlament la marcha del 11-S, que partirá de la plaza Urquinaona, en recuerdo de las violentas protestas contra la sentencia contra los líderes del 1-O. Pero ha modificado el recorrido y los discursos ya no tendrán lugar con la Cámara catalana como telón de fondo, para propiciar la presencia del presidente de la Generalitat. Aunque su asistencia no está asegurada. Desde 2019, la ANC no asigna ninguna zona reservada en la manifestación a los dirigentes políticos ni les permite ir en la cabecera de la marcha. La Asamblea ha cargado con dureza contra ERC, contra la mesa y no hay que descartar que a Aragonès, si acude, le ocurra como a otros dirigentes de su partido, como Rufián o Tardà, que ya han escuchado pitos en movilizaciones nacionalistas. La guerra independentista ha llegado a tal punto que casi ningún dirigente se salva del riesgo de ser abroncado por «botifler» (traidor).