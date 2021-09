El curso judicial arranca con la crisis institucional más grave en la democracia

Vox critica el «interés partidista» de los populares y les insta a mantener el actual bloqueo

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, instó al PP a mantenerse «firme» en su posición actual sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y seguir defendiendo que sean los jueces los que elijan a los jueces, aunque lo puso en duda porque «no sabemos qué va a decir mañana» el líder del PP, Pablo Casado. Olona tachó de «vergonzoso» y de «ejercicio de cinismo extremo» que PP y PSOE, que son «los dos partidos que se han repartido en habitaciones oscuras el poder judicial», ahora estén protagonizando «este baile ante los españoles de cambio de posiciones» sobre la renovación del CGPJ.

Olona afirmó que el problema es que el PP se ve afectado por gravísimos procesos penales y que ya ha demostrado no «pocas veces» que su interés no son los españoles, sino que «su interés es particular y partidista». Afirmó que la exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo fue cesada por «elevar la voz» y rechazar un acuerdo sobre el CGPJ con el PSOE porque si «cae» el Poder Judicial «caerá en España el auténtico bastión que hoy por hoy está defendiendo a los españoles» y que mantiene su independencia «con no pocas presiones».