Sánchez airea optimismo: «España está mucho mejor que hace un año»

Jesús Hellín | EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó ayer un mensaje de optimismo de cara a este nuevo curso político que se abre tras las vacaciones del verano: «España está mucho mejor que hace un año», reivindicó en una comparecencia en la Casa de América, en Madrid.

El jefe del Ejecutivo se basó para realizar esta afirmación en los índices macroeconómicos que, confía, repercutan pronto «en los bolsillos de los españoles», y que relacionó directamente con el avance del proceso de vacunación. «Podemos mirar el futuro con confianza y esperanza», dijo, aunque admitió que la recuperación no alcanzará los «niveles prepandemia» hasta el próximo año. Sánchez reivindicó la acción de un Gobierno que «va a continuar con esta agenda reformista, no vamos a parar», se comprometió, insistiendo en que estas reformas las mantendrá al menos durante los dos próximos años, insistiendo así en su intención de agotar la legislatura, que no expira hasta finales del 2023.

En buena parte dependerá de su entendimiento con Podemos, sus socios de Gobierno, que en los últimos días ha recrudecido su ofensiva contra las carteras ministeriales en manos de los socialistas. La formación morada volvió a amagar con salir a la calle en caso de que no bajen los precios de la luz, que ayer volvió a marcar un precio histórico, cinco veces más elevado que hace un año. Podemos reclama una intervención del sector que Sánchez descarta por completo. No obstante, el secretario general socialista no se olvidó de un asunto sobre el que entiende «la preocupación social», afirmando que, pese a estar atado de manos en algunos aspectos, su Ejecutivo «ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía».

Entre el centenar de asistentes a la conferencia estaban José Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola, o José Damián Bogas, su homólogo en Endesa, dos de las principales compañías energéticas del país. Tampoco faltaron los líderes de los dos principales sindicatos del país. Pero al acto no acudió ni el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ni ningún otro representante de la patronal, lo que impidió una imagen de unidad. También acudieron en bloque el grueso del gabinete de Gobierno, con las tres vicepresidentas a la cabeza y otros 16 ministros, entre estos, Ione Belarra e Irene Montero, de Podemos. En la primera fila sorprendió la presencia de Alberto Ginés, campeón olímpico de escalada, que fue la primera persona a la que saludó Sánchez al finalizar su discurso.