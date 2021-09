El papa sobre Cataluña: «La unidad nacional es fascinante, pero nunca se va a lograr sin la reconciliación de los pueblos»

El papa Francisco, en una imagen de archivo, en la Plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano FABIO FRUSTACI | Efe

El papa ha abordado la situación de Cataluña en una entrevista realizada este lunes con la COPE, la primera que concede a un medio de comunicación tras su operación de colon el pasado julio. El pontífice aseguró que se encuentra bien tras la intervención y que «hace vida normal» por lo que tiene previstos varios viajes. Asimismo, indicó que ni se le «pasó por la cabeza» renunciar a su cargo.

Sobre el conflicto catalán, el pontífice quiso destacar que «la unidad nacional es fascinante pero nunca se va a lograr sin la reconciliación de los pueblos». Francisco invitó así a cualquier país, y a España en particular, a abrir un proceso de reconciliación con la «propia Historia» que no pasa por «claudicar de las posturas propias» sino, ante todo, por «huir de las ideologías que impiden cualquier proceso» de diálogo.

El papa Francisco, sobre su estado de salud: «Estoy vivo» La Voz

«El Gobierno tiene que hacerse cargo y llevar adelante la historia como hermanos y no como enemigos y con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar al otro como un enemigo», apuntó. «Lo más clave en este momento en cualquier país es que se haya reconciliado con la propia historia», ha agregado en este sentido.

Eutanasia

El Papa también habló de la legislación de la eutanasia en España, aprobada el pasado junio, a la que se refirió como un síntoma de que se está viviendo «una cultura del descarte». «Lo que no sirve se descarta. Los viejos son material descartable: molestan. No todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos... Los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos, también, y se los manda al remitente antes de que nazcan... O sea, hay una cultura...», señaló el pontífice.

Francisco también reflexionó sobre esa cultura del descarte que, a su juicio, «influye mucho sobre uno de los dramas de la cultura actual europea» que es el envejecimiento de la población. En Italia, la edad media de la población es de 47 años. «En España creo que es mayor. O sea, la pirámide se ha invertido. La cultura demográfica está en pérdida porque se mira el provecho. Se mira al de adelante...¡y a veces usando la compasión!», ha añadido para zanjar: «La Iglesia lo que pide es ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho».

Sobre su operación

El papa hizo referencia a su operación de colon y contó que fue un enfermero que trabaja desde hace 30 años en el servicio sanitario quien «le salvó la vida» porque le dijo: «Usted tiene que operarse», a pesar de que le habían aconsejado otras opciones como curarse con antibióticos.

El pontífice confirmó que ahora está muy bien, lleva «una vida normal» y «puede comer de todo», aunque todavía tiene que tomar medicación porque, explica «el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino».

El papa dice que no vive en los apartamentos papales del Vaticano porque «acabaría en un psiquiátrico» La Voz

Sobre si la operación afectará a su próximo viaje a Budapest y Eslovaquia del 12 al 15 de septiembre, reconoció que «quizás en este primer viaje un poco más, porque uno tiene que reponerse del todo», pero «al final va a ser igual que los otros, ya lo va a ver».