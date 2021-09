La Fiscalía de Murcia abre diligencias a Teresa Ribera por el Mar Menor

En este contexto, insistió en que el Gobierno de la Región de Murcia «sabe lo que hay que hacer», y así se lo propuso a Ribera en su último encuentro, pero la titular del MITECO «no ha aceptado ninguna» de las propuestas. Por ello, volvió a instar al Gobierno central a que transfiera las competencias del Mar Menor y su cuenca a la Administración autonómica.

«No voy a permitir que el Mar Menor sea un mar muerto; pero desde luego no nos lo están poniendo fácil. Yo me voy a dejar lo que haga falta en esto, aunque me gustaría tener más colaboración por parte del Gobierno central», manifestó.