Maroto acusa al presidente de apropiarse del éxito de los soldados

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, en una imagen de archivo JESÚS HELLÍN

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer «apropiarse de un éxito» de la misión española de evacuación en Afganistán, un mérito que, en su opinión, «solo corresponde al embajador y a los soldados».

El senador criticó que el presidente del Ejecutivo no haya acudido al Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre esa crisis. «¿Señor Sánchez, no cree usted que después de 102 españoles fallecidos en Afganistán y más de 3.500 millones de euros gastados allí, España y el Congreso de los Diputados no se merecen algo más que una de sus simples fotos?», cuestionó. Y continuó con más preguntas: «¿Por qué no acude al Congreso? ¿Es que tiene miedo de que alguien le pregunte también por cuestiones como el precio de la luz, que sigue disparado?