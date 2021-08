Sánchez tilda de éxito la misión de España en Afganistán al evacuar a 2.206 personas

El embajador de España en Afganistán, Gabriel Ferrán, y la segunda de la misión diplomática, Paula Sánchez, a su llegada este viernes a la base aérea de Torrejón, en Madrid, en un avión junto a personal militar y policial, así como afganos evacuados Jesús Hellín | EFE

«Misión cumplida». Pedro Sánchez consideró que la operación de evacuación en Afganistán llevada a cabo por España es «un éxito de país» y un motivo de «orgullo colectivo». «España lo ha hecho bien», afirmó ayer el presidente del Gobierno en una comparecencia en la Moncloa tras dirigir la reunión del grupo de ministros que coordinó la tarea. Sánchez se cuidó de no atribuir el éxito a su Gobierno porque todo el mérito es de «los servidores públicos» que han trabajado en Kabul.

Resaltó «la profesionalidad» de las Fuerzas Armadas y «la eficacia» de los diplomáticos y los funcionarios implicados que han trabajado en la evacuación. «Es un orgullo de país», subrayó en varias ocasiones.

El presidente del Gobierno se mostró muy satisfecho de una «misión cumplida en condiciones dramáticas», pero reconoció que España no ha logrado sacar de Afganistán a todos los colaboradores y sus familiares. Se ha evacuado a 2.206 personas, de las que 1.671 pertenecen al contingente español, 333 del servicio exterior de la Unión Europea, 131 de Estados Unidos, 50 de la OTAN y 21 de Portugal.

Fuentes gubernamentales precisaron después que de los 2.051 afganos llegados a Torrejón, 974, un 47 %, son mujeres, y 920, un 40 %, son menores. De ellos, 1.771 han solicitado protección internacional, de los que 1.108 se han redistribuido en 16 comunidades autónomas. Hasta 146 han sido trasladados a Castilla y León, 136 a Cataluña, 108 a Andalucía, 100 a Aragón, 85 al País Vasco, 82 a Madrid, 70 a Murcia, 63 a Navarra, 61 a Castilla-La Mancha, 59 a la Comunidad Valenciana, 42 a Cantabria, 36 a Galicia, 32 a Asturias, 18 a Extremadura, otros 18 a La Rioja, y tres a Baleares. Solo Canarias se ha quedado fuera de la operación. Unas cifras que, con ser importantes, constituyen apenas un 2 % de los evacuados de Kabul, que, según datos de la Casa Blanca, fueron 105.000.

Otras vías de salida

Sánchez, aunque dijo que la misión se ha cumplido, precisó que ahora se abre «una segunda fase» para intentar sacar de Afganistán a los colaboradores que se quedaron. España, prometió, «no les va a dejar solos». Se buscará su salida «por otras vías». «Vamos a trabajar sin pausa, pero de forma discreta para articular un operativo» que permita culminar la evacuación al cien por cien. «España -aseguró- no se va a desentender de los colaboradores afganos y de sus familias que no hemos podido sacar». El presidente del Gobierno no quiso profundizar si esas otras vías incluyen, como han anticipado otros países, la apertura de negociaciones con las autoridades talibanes para abrir un corredor humanitario o esperar al restablecimiento de los vuelos comerciales desde Kabul.

Admitió que la retirada ha sido «una tragedia, una crisis y un fracaso» de la misión de la OTAN encabezada por Estados Unidos durante los últimos 20 años. Y, aunque lo hizo de forma velada, mostró su desacuerdo con la decisión estadounidense de abandonar Afganistán de esa manera. «España siempre ha manifestado muchas dudas sobre la decisión de [Donald] Trump» de retirar las tropas antes del 11 de septiembre. Un repliegue acordado por la Administración republicana con los talibanes el año pasado. Pero también, añadió Sánchez, con la que ha adoptado «ahora [Joe] Biden» de evacuar el país tras el colapso del Gobierno de Ashraf Ghani.

Ocuparse de los refugiados

El presidente del Gobierno dirigió su mirada a la Unión Europea para «actuar conjuntamente, de la mano, para dar una respuesta» a los afganos que han huido. «Deberemos ocuparnos de los refugiados, en especial de las refugiadas, y deberemos hacerlo unidos». Un planteamiento dirigido al club comunitario, que ya fracasó en la crisis de los refugiados sirios. El éxodo, aventuró, tendrá repercusiones en la política internacional y en «la estabilidad» del mundo por «los flujos migratorios muy importantes» que se avecinan.

