Los vecinos del edificio derrumbado de Peñíscola acceden durante 10 minutos a las viviendas para recoger sus pertenencias

Ha recordado que la construcción no es muy antigua (30 años) pero sí «modesta», aunque cree que «no» sería justo echarle toda la culpa a esta situación: «Los materiales son modestos, propios de la época y del tipo de construcción».

A su juicio, «aparentemente» las fuertes lluvias de esta semana no han influido porque «el terreno circundante está perfecto y no hay escorrentía ni ha habido movimiento de tierras», y ha dicho no tener constancia de una posible reforma ilegal.