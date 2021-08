Casado avisa a Sánchez de que no se callará ante la tardía evacuación de Kabul

Sin apoyo de los socios

El problema para Sánchez es que de momento no tiene asegurada la colaboración de sus socios para aprobar la reforma. Al menos, Esquerra, EH Bildu y el BNG no están por la labor de respaldarla. Por eso busca la inusual complicidad del PP. Pero Casado dio un portazo inmediato a la petición. Explicó que la reforma no garantiza la sostenibilidad del sistema, el argumento contrario al que sostiene el Gobierno. «Es que -afirmó el líder del PP- no se cansa de mentir».

El líder del PP ve contraproducente «acabar con el factor de solidaridad intergeneracional» en un país como España, donde la pensión media ya es más alta que el salario medio.