Confirman la sentencia contra un padre que abusó de su hija de 8 años durante cuatro años

La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz en la que se condena a un hombre por abusos sexuales a su hija, menor de edad, entre 2016 y 2019.

La niña tenía entre 8 y 12 años cuando se produjeron las agresiones, y fue la psicóloga y la educadora social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María quienes presentaron la denuncia. Tras la condena de la Audiencia Provincial a Juan Manuel C.D., con penas de 12 años de prisión, una orden de alejamiento de la víctima de 100 metros y 14 años de privación de la patria potestad de la menor, así como cinco años de libertad vigilada.

Según detalla la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el hombre apeló está decisión al sostener que el testimonio dado por la menor era la única base probatoria en que se sustentaba su incriminación y que su declaración no era «creíble» e «incurre en contradicciones, no habiendo ninguna otra prueba de cargo». Sin embargo, el TSJA entiende que el testimonio de la menor es «creíble y convincente» y no hay un interés en perjudicar ilícitamente al acusado u otro móvil espurio que guíe a la menor a falsear la realidad. Además, rechaza que hubiera manipulación por parte de la madre hacia su hija debido a un «pronto divorcio» ya que tanto la mujer como el acusado confirmaron en el juicio que había buenas relaciones entre el padre y la menor.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, durante esos tres años y «en un número indeterminado de ocasiones» el acusado aprovechaba las ausencias del domicilio de la madre para mantener relaciones sexuales con su hija, que comenzaron cuando esta tenía 8 años. Las primeras veces fueron con tocamientos en los pechos por encima de la ropa y después, por debajo de la ropa o desnudando a la menor, en pechos, glúteos y vagina. Además, cuando la niña tenía entre 9 y 12 años, de 2017 a inicios de 2019, en idéntico contexto y en reiteradas ocasiones, la desnudaba y le introducía los dedos en la vagina, llegando a mantener relaciones sexuales completas con penetración. El TSJA da veracidad en su sentencia al testimonio de la menor, reforzado por datos obtenidos en base a otras pruebas. Entre ellos, destacan la situación de ansiedad que sufrió la víctima a los 12 años tras recibir en su escuela una charla de la Policía sobre acoso y otros extremos. Fue entonces cuando le confesó a su profesora que sufría abusos por parte de su padre desde hacía tres años.