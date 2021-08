El Pequeño Nicolás acaba en el hospital tras ser agredido a la salida de un festival en Marbella

El Pequeño Nicolás, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid Isabel Infantes | Europa Press

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, todavía se recupera de las contusiones y lesiones que le provocaron el jueves pasado, a la salida de un conocido festival que se celebra en Marbella, cuando fue reducido por personal de seguridad. Fuentes cercanas al joven señalaron a Europa Press que el agredido tenía previsto denunciar este martes los hechos ante la Policía.

Todo ocurrió cuando en la madrugada del pasado jueves al viernes, y tras finalizar un concierto, el personal de seguridad del mismo indicó a Francisco Nicolás que subiera en uno de los autobuses lanzadera que transporta a los asistentes desde el recinto. Ya en la escalera del vehículo, en la que el agredido se paró sin mascarilla a esperar a un amigo, el Pequeño Nicolás se negó a subir y fue reducido por uno de los vigilantes, según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar Europa Press.

Lesiones en un ojo y en el brazo

El Pequeño Nicolás recibió puñetazos de forma que ahora, cinco días después, sigue con el ojo derecho dolorido. Además, tiene afectado uno de los brazos por lo que le cuesta descansar por las noches. Debido a la gravedad de las lesiones, la misma madrugada del incidente, Francisco Nicolás se acercó al Hospital Costa del Sol donde, de acuerdo con el informe, consta que el varón de 27 años explicó que había sufrido una agresión por parte del personal del festival: «Le han golpeado dándole puñetazos y le han tirado al suelo retorciéndole el brazo derecho. No pérdida de conocimiento»,escribieron los sanitarios.

Asimismo, los médicos de urgencias del hospital señalaron que Nicolás presentaba un hematoma en el ojo derecho con «hemorragia subconjuntival», y que tenía «dolor y tumefacción en el codo derecho». Para asegurarse de que le podían dar el alta, le realizaron una radiografía (TAC) cráneo facial, tras lo cual anotaron que no había alteraciones morfológicas, ni áreas de atrofia, ni lesiones expansivas. La radiografía del codo derecho, el que usaron para reducirle, arrojó que tampoco tenía lesiones óseas agudas, a pesar de lo cual se decidió mantener al paciente en observación hasta que a las 05.52 horas cuando le dieron el alta clínica recetando paracetamol para los dolores. Ese mismo día, en el Hospital Costa del Sol, y con membrete de la Junta de Andalucía, se rellenó el formulario del parte lesiones protocolario que en su caso se deberá remitir al juzgado con la descripción de la asistencia sanitaria.

El Pequeño Nicolás ya fue agredido con anterioridad, concretamente en marzo de este año cuando un grupo se lo encontró por la calle y le pidieron hacerse una foto con él. «A gritos y empujones, cogiéndome del cuello, y mira que me hago fotos al cabo del día con todo el que me las pide, pero ante su actitud me negué», contó por entonces el madrileño que pasó la noche ingresado en el Hospital Universitario de La Princesa tras los goles que le propinaron ante su negativa.