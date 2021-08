Un total de 566 afganos ya han llegado a España y la mitad han pedido asilo

Jesús Hellín

Un total de 566 afganos han llegado a España, de los que la mitad han pedido protección internacional, según datos aportados por el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Jose Luis Escrivá. «Incluyendo el vuelo que llegó anoche han llegado 566 refugiados afganos, de esos, un poco más de la mitad han solicitado asilo a España y hay 91 de ellos que ya no están en Torrejón, sino en centros de acogida finales dentro de programas de protección internacional», ha explicado Escrivá en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

El titular de Migraciones ha insistido en que la situación en Afganistán es «dramática, muy convulsa y cambiante en el tiempo», aunque ha asegurado que se está intensificando la llegada de aviones. «Anoche llegó un avión español con 177 cooperantes, de ellos 111 que han colaborado con España, y tenemos previsto otro avión hoy», ha indicado. «Poco a poco van saliendo las personas que queremos ayudar y proteger», ha añadido Escrivá. El ministro ha resaltado la vulnerabilidad de las personas que quieren salir de Afganistán entre ellas mujeres gestantes, de las cuales una ya ha llegado a España una embarazada de ocho meses y hay otras dos cuya situación es preocupante y para las que se ha enviado médicos especializados. «Hay personas muy vulnerables, han llegado 200 niños hasta ahora», ha explicado. No ha concretado, no obstante, el número de personas que están intentando salir de Afganistán. «Es un número muy difícil de precisar. Lo importante es que España ha tenido una actitud muy generosa en términos de definición de familias y de lo que se trata es de llegar al máximo número de personas». Sobre el funcionamiento de la base de Torrejón de Ardoz, el ministro ha explicado que el objetivo es que las personas no pasen más de 72 horas allí desde su llegada y hasta ahora no está transcurriendo más de 48 horas. «La de Torrejón es una instalación provisional de tránsito que queremos que sea lo más acogedora posible, hay zonas para juegos de niños, para entrevistas con nuestros funcionarios con psicólogos para que el itinerario que vayamos marcando sea lo más adecuado posible y llegue a los lugares adecuados». Según Escrivá, los refugiados llegan inicialmente a un hangar donde se les realiza un test de antígenos y se hace la primera declaración de que quieren pedir asilo en España. «Llegan muy derrotados y conviene hacerlo lo más acogedor posible», ha expresado. El titular de la cartera de Inclusión ha aludido el compromiso de todos los países involucrados en garantizar que «todas las personas que hayan sido identificadas como colaboradores y quieran salir salgan». Finalmente, Escrivá ha defendido, ante las críticas, la labor del Gobierno español en la gestión de esta crisis en la que la «prioridad» son los refugiados afganos. «El presidente del Gobierno han estado en contacto con todos nosotros siguiendo el proceso de coordinación y se han seguido protocolos de funcionamiento impecables. Ha habido un nivel de colaboración suficiente», ha concluido.