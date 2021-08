El PP asegura que Sánchez va a utilizar su conversación con Biden para «tapar el ridículo» de su anterior encuentro

SANDRA ALONSO

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha señalado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez va a utilizar su conversación con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para «tapar el ridículo» de su anterior encuentro en la cumbre de la OTAN y la ha circunscrito a que las bases militares de Rota y Morón son «importantes» para la estrategia estadounidense de evacuación en Afganistán.

«Las palabras Sánchez y Biden juntas sale ridículo», ha afirmado Maroto en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en referencia a la cumbre de la OTAN del pasado mes de julio en la que ambos presidentes mantuvieron una conversación de a penas un minuto mientras caminaban uno junto a otro. Sin embargo, ha reconocido que «celebra» la cumbre que mantuvieron ambos presidentes este sábado en la que acordaron que las bases militares estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) se utilicen para acoger temporalmente a afganos colaboradores de Estados Unidos en tránsito hacia otros países.

Para el PP, estas bases son «muy importantes» para la «estrategia americana» de evacuación de colaboradores desde Afganistán y es necesario un contacto que «es normal», pero Sánchez lo va a utilizar para «tapar un ridículo» que «perseguirá al presidente».

Maroto crítica que «no hay un plan»

Así, Maroto ha pedido que sea Sánchez quien comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la situación en Afganistán y explicar la posición de España porque tienen la sensación de que «no existe un plan completo» y ha insistido en criticar que el presidente no abandonara sus vacaciones para ponerse «en primera línea» de la crisis «desde el primer día» como hicieron los primeros ministros de Reino Unido y Alemania. «El trabajo de cualquier gobernante es coger el toro por los cuernos» y estar a la «altura», algo que según Maroto, Sánchez no ha hecho. «Alguien le debió decir que ya era insoportable estar en la tumbona y ha tenido que tomarlo mal y tarde en su agenda», ha añadido. De este modo ha pedido su intervención en la Cámara Baja para conocer los planes del Gobierno y poder apoyar «lo que sea preciso» además de debatir y «complementar» con las medidas que consideren. «Necesitamos un debate en el Congreso, que es el foro para tener este encuentro» porque, según Maroto no puede ser que «hasta el presidente del Gobierno se entere por la radio de lo que está ocurriendo en Kabul»