Mohamed VI expresa su intención de abrir una nueva etapa entre Marruecos y España

Foto de archivo del rey Mohamed VI.

El pasado 30 de julio, en el discurso anual que Mohamed VI dirige ante su pueblo con motivo de la Fiesta del Trono, el rey alauí no se refirió en ningún momento al conflicto que Marruecos mantenía abierto con España. Y eso que dos semanas antes, la salida de Arancha González Laya del Ministerio de Asuntos Exteriores se había interpretado en el país vecino como un gesto para reconducir una relación rota por la crisis desatada por la entrada en secreto del líder del Frente Polisario Brahim Gali para tratarse en un hospital de La Rioja. Desencuentro que, por otro lado, desencadenó en la «invasión» de 10.000 marroquíes a Ceuta hace ahora tres meses. Pues bien, este viernes, en el discurso a la nación con motivo del 68 aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo, Mohamed VI no hizo uso de los eufemismos y sí fue claro y contundente: «Es verdad que nuestras relaciones con España han pasado últimamente por una crisis inédita que ha sacudido fuertemente la confianza mutua y ha planteado numerosas interrogantes sobre su destino. Sin embargo, hemos trabajado con la parte española en un clima de total sosiego, transparencia y responsabilidad».

Desde que se inició la crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre mantuvo que «Marruecos es un socio estratégico» para España, apelando a la «discreción» para no desvelar qué gestiones estaba haciendo el Ejecutivo para recomponer las relaciones bilaterales con el país. «He seguido personalmente y de manera directa la marcha del diálogo y el desarrollo de las discusiones», respondió ayer en su discurso el rey de Marruecos.

Sin duda, el anuncio de hace unos días de la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, de que pronto se verían gestos de que la situación entre ambos países está reconducida, no estaba desencaminado. Y eso que sus palabras se encasillaron como un «calentón», impropio de los silencios de la diplomacia.

«Nuestro objetivo no consistió únicamente en salir de esta crisis», dijo Mohamed VI, sino en «hacer de la misma una ocasión para revisar los fundamentos y los determinantes que gobiernan estas relaciones». Porque, «efectivamente, Marruecos ha cambiado, pero no en el sentido que algunos quieren. Nuestro país no admite que se atente contra sus intereses supremos y al mismo tiempo procura establecer relaciones fuertes, constructivas y equilibradas, sobre todo con los países vecinos», caso de España.

«Con toda sinceridad y confianza, aspiramos a seguir trabajando con el Gobierno de España y con su presidente, Pedro Sánchez, con el fin de inaugurar una nueva etapa inédita en las relaciones entre los dos países, sobre la base de la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos».

Aliado estratégico

Pedro Sánchez agradeció durante su visita al centro de acogida para desplazados afganos en la base aérea de Torrejón de Ardoz este sábado las palabras de Mohamed VI y señaló que el Ejecutivo «siempre ha considerado a Marruecos como un aliado estratégico, tanto de España como de la Unión Europea (UE)». «Somos aliados, vecinos y hermanos, y por tanto, damos la bienvenida a esas palabras porque sobre la confianza, el respeto y la colaboración presente y futura podemos construir una relación sobre bases mucho más sólidas que las que hemos tenido hasta ahora», ha aseverado el presidente.

Las palabras de Sánchez se producen como reacción al discurso a la nación pronunciado este viernes por el rey marroquí en el que señaló que espera continuar «trabajando» con el Gobierno de España después de la «crisis inédita» en las relaciones entre ambas naciones que tuvo lugar en mayo.

«De toda crisis surgen también oportunidades, y esta creo que es una gran oportunidad para redefinir esas relaciones, los pilares sobre los que se sustentan», ha asegurado Sánchez.