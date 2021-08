Sánchez reaparece tras la avalancha de críticas de la oposición por su silencio

El presidente Pedro Sánchez, hoy en Lanzarote, durante su videoconferencia con siete ministros. Fernando Calvo | Moncloa

Pedro Sánchez presidió este jueves la reunión del grupo ministerial que supervisa la operación de repatriación del contingente español en Afganistán. Lo hizo por vía telemática desde Lanzarote, donde pasa sus vacaciones desde el 4 de agosto, y en medio de un chaparrón de críticas de la oposición por su silencio. El presidente del Gobierno regresa hoy a la Moncloa.

A la cita on line acudieron los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de Defensa, Margarita Robles, de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Sanidad, Carolina Darias, el de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y de la Presidencia, Félix Bolaños, que coordina el grupo de trabajo. Aunque no figuraba en la agenda gubernamental, también participó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La reaparición de Sánchez estuvo precedida por una avalancha de críticas de la oposición por su silencio tras la crisis abierta en Afganistán con la ofensiva talibán que culminó con el control casi absoluto del país, incluida la capital, y que puso en riesgo la operación de evacuación de los funcionarios de la misión diplomática y los colaboradores afganos por la caótica situación en el aeropuerto de Kabul y las dificultades para llegar al mismo.

Pocas horas antes del encuentro telemático del presidente y sus ministros, el jefe de la oposición denunció en su cuenta de Twitter que el Gobierno «es una jaula de grillos incapaz de gestionar nada, pero Sánchez sigue de vacaciones». Pablo Casado exigió en el mismo mensaje al jefe del Ejecutivo «comparecer en el Congreso como hacen en otros países y poner orden en el caos del precio de la luz, las normas anticovid, la crisis migratoria en Ceuta y la salida de Afganistán».

La demanda del líder del PP quedó plasmada en una solicitud en el registro de la Cámara para que Sánchez acuda a un pleno extraordinario. La petición del PP se debatirá la próxima semana en la Diputación Permanente del Congreso. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se sumó a la petición porque Sánchez «debe dar la cara» y rendir cuentas para conocer «el minuto y resultado de las personas que permanecen en Afganistán». Es necesario, añadió, tener «una posición como país» consensuada con todas las fuerzas políticas.

Problema de agenda

La reunión de la Diputación Permanente no tiene fecha, pero es probable que se convoque para el 25 de agosto. La Moncloa aún no ha informado de si el presidente acudirá al hemiciclo parlamentario, pero si lo hace, explicaron fuentes gubernamentales, será a petición propia y no por las exigencias de los partidos de la oposición. Habría en todo caso un problema de agenda para que la comparecencia sea inmediata porque el presidente tiene previsto un viaje para la próxima semana a Egipto y Kenia.

Su silencio dio pie al PP para lanzar en las redes sociales la campaña #DóndeEstáSánchez. El portavoz nacional de los populares y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, escribió: «En alpargatas uno decide mejor. En verano, tampoco vamos a ponernos zapatos que uno se estresa».

Desde el Gobierno insisten en que este viernes Sánchez regresará a su despacho, presidirá el Consejo de Ministros el martes y a continuación emprenderá la gira africana al frente de una delegación de empresarios.