«Para nós é un orgullo estar aquí», dice el jefe de la brigada enviada desde Galicia que trabaja en la extinción del fuego en la Sierra de Gredos

Operarios gallegos en el incendio de Gredos

Ángel Rodríguez acaba de meterse en el coche para poder hablar por teléfono tras un día entero combatiendo el fuego. A la sombra, el termómetro marca 31 grados. «É un calor seco, pegañento, non é como o que temos en Galicia», apunta el jefe de brigada, que llegó a las cinco de la mañana de ayer a la Sierra de Gredos en un convoy enviado por la Consellería de Medio Rural con otras 26 personas y dos motobombas, además de un camión cisterna. Allí se encontraron con un fuego con varios frentes activos, «sen cabeza delimitada e varios focos distintos no monte». Una situación extremadamente «perigosa» que se complicó al mediodía, cuando el viento favoreció el avance de unas llamas que consumieron más de 12.000 hectáreas y obligaron a evacuar varias localidades. «Nun lume poden falecer moitas persoas, tanto civís como do dispositivo. É o noso traballo e hai que contar con iso», advierte.

Rodríguez trabajó junto a su equipo en impedir que el fuego atrapase las casas más próximas. «Os veciños nos expresaron gratitude. Para nós é unha honra e un orgullo estar aquí, igual que outras veces veñen doutras comunidades a Galicia», asegura. En las últimas horas estuvieron enfriando zonas calientes y, a partir de hoy, se espera que el mando avanzado les destine a vigilar las áreas apagadas. Antes, su brigada descansará en el Palacio de Congresos de Ávila, donde se improvisó la zona de avituallamiento para las casi mil personas que desde el sábado trabajan en las labores de extinción.