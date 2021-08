El PSOE redujo su deuda en casi 20 millones durante el año 2020, en plena pandemia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y José Luis Ábalos, durante una Comisión Ejecutiva Federal del PSOE antes de la dimisión del exministro de Transportes EVA ERCOLANESE

La memoria anual de las cuentas del PSOE del año 2020 refleja que los socialistas redujeron su deuda durante el pasado ejercicio en cerca de 20 millones de euros (19,6 millones), de tal forma que ha pasado de los 46,27 millones con que cerró el ejercicio de 2019 a 26,63 millones. Las citadas cuentas han sido aprobadas por el auditor con algunas salvedades, entre las que señala que el PSOE ha infravalorado los resultados del pasado ejercicio en 5,2 millones de euros y ha sobrevalorado las provisiones en 9,47 millones.

Según la citada memoria, la deuda pendiente de pagar a 31 de diciembre del 2020 que tenía el PSOE era de 26,63 millones de euros, de los que 58.000 euros eran por actividad electoral. El resto se divide entre 16,81 millones de deuda hipotecaria y 9,76 millones de deuda no hipotecaria.

Este dato es sensiblemente menor que el registrado en 2019, cuando la deuda total del partido ascendió a 46,276 millones de euros. No obstante, de esa cantidad, 13,8 millones eran deudas por procesos electorales.

Por lo que el saldo vivo de deuda hipotecaria y no hipotecaria al término de 2019 sin contar la relacionada con actividad electoral, ascendía a 32,47 millones de euros: 20.006.672 euros de deuda hipotecaria y 12.467.562 de deuda no hipotecaria.

Esto significa que, además de pagar casi en su totalidad esos 13,8 millones de deuda por actividad electoral, los socialistas también amortizaron préstamos en 2020 por un total de 5,89 millones de euros entre la amortización ordinaria y la anticipada. De hecho, el Plan Estratégico de los socialistas contempla ir pagando la deuda de manera anticipada en la medida de lo posible.

La firma Ecovis Grosclaude and Partners ha sido la encargada de emitir el informe de auditoría externa sobre las cuentas del PSOE. Recuerda en su informe que las cuentas de 2019 del PSOE no fueron auditadas «por no estar obligado a ello» y señala también que las cuentas de 2020 son las primeras totalmente comparables con las del ejercicio anterior, 2019.

Esto se debe a los cambios producidos por la aplicación del nuevo Plan General Contable Adaptado a las Formaciones Políticas y a la Ley orgánica 3/2015 de 30 de marzo, que permite la total comparación de la información de la situación económica, financiera y patrimonial del partido, al ser esta última homogénea en el tiempo.

Teniendo en cuenta esta apreciación, la auditora ha concluido su trabajo asegurando que estas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera del PSOE, pero apuntando varias «salvedades».