El Gobierno reconoce y legaliza la Asociación de Abducidos por los Alienígenas

Imagen de uno de los vídeos sobre ovnis desclasificados por el Pentágono. PENTÁGONO

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que reconoce a la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España y autoriza su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.

«Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación. Anuncio de notificación de 5 de agosto de 2021 de procedimiento de inscripción de constitución en el Registro Nacional de Asociaciones de la entidad denominada Asociación de Abducidos por los Alienígenas España», informa el BOE en un documento firmado por José Rafael Rojas Juárez, subdirector general de Asociaciones, Archivos y Documentación.

La citada asociación de abducidos no han podido ser contactada para darles la noticia de la aprobación de la solicitud, de modo que se espera que sus miembros se den por notificados con la publicación de la misma en el BOE. Sí consta que disponen de un domicilio social: en la calle Cea Bermúdez 35-37, de Madrid. Se desconoce quiénes son los promotores de esta asociación, ya que no hay información sobre ellos en Internet: no tienen página web ni perfil en redes sociales.

«En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración, por el presente anuncio se procede a la notificación de la resolución por desistimiento de fecha de 7 de junio de 2021 del procedimiento de inscripción de la constitución en el Registro Nacional de Asociaciones, de la entidad denominada ASOCIACIÓN DE ABDUCIDOS POR LOS ALIENÍGENAS ESPAÑA. Se pone, asimismo, de manifiesto a la entidad interesada el contenido íntegro de la citada Resolución en las oficinas sitas en la calle Cea Bermúdez, 35-37, de Madrid», explican en el BOE.