Marta Vilalta acusa a Junts de «debilitar la parte catalana al cuestionar la mesa de diálogo»

También acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no exponer su propuesta para solucionar el conflicto catalán, y rechazó ceder en sus argumentos hasta conocer esta propuesta. «Antes de ver si se debe ceder o no se debe ceder o cuál es el posible punto de acuerdo, es que no sabemos aún cuál es la propuesta del Estado. Que vengan y que la hagan, y pongámonos a negociar en esta mesa», concluyó.

Por último, Vilalta afirmó que se debe acabar de negociar la agenda de la reunión de septiembre, y sostuvo que deberá haber una ratificación de los puntos de acuerdo porque «a veces algunos ministros del Gobierno cuando pueden se escabullen y se intentan escapar de los compromisos suscritos», reprochó.