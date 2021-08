El PP pide elecciones y defiende su labor de oposición aupados por las encuestas

Eduardo Parra | Europa Press

A Pablo Casado le gusta recurrir al lenguaje de navegación para referirse a las cuestiones políticas. «España no tiene a nadie al timón», o «el problema es que no hay viento favorable para quien no sabe dónde va», son dos de las últimas metáforas a las que ha recurrido para criticar la labor de Pedro Sánchez. Siguiendo con este código, en la dirección del PP lleva un tiempo instalada la idea de que desde las elecciones celebradas el pasado 4 de mayo en Madrid, su bote marcha «viento en popa a toda vela».

«Si hoy hubiera elecciones generales, Pablo Casado sería presidente del Gobierno», afirmó ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en una entrevista en Antena 3 en la que reivindicó el estilo de hacer oposición de su partido: «firme», pero «responsable», y que supuestamente estaría empezando a dar sus frutos, aunque de momento solo pueda apreciarse en las encuestas. Los trabajos demoscópicos, con excepciones como la del CIS, apuntan a una remontada del PP, que podría estar en condiciones de formar gobierno en caso de que se celebrasen unas elecciones generales a corto plazo, algo que Sánchez descarta, ya que su intención es llevar la legislatura hasta el 2023.

En las últimas horas, el nuevo récord histórico de la tarifa eléctrica ha trasladado el debate político a este campo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cargó las culpas de esta subida sobre los gobiernos de Aznar y Rajoy, y su «nefasta política energética». Ayer recibió la respuesta de Montesinos. «Si el gobierno más caro de la democracia no sabe o no quiere responder a esta crisis, lo que tiene que hacer es convocar elecciones anticipadas ya», sugirió el diputado malagueño.

El jefe de la oposición, que disfruta de unos días de vacaciones, aprovechó la crisis energética para criticar a Sánchez y prometer que si accede a La Moncloa legislará para que los consumidores solo tengan que abonar por la energía consumida: «Hoy el precio de la luz es el triple que hace un año, máximo histórico en plena ola de calor. Sánchez rechaza nuestra propuesta para que el consumidor pague solo por el coste de la energía consumida. Lo haremos por ley cuando gobernemos. Están dejando a demasiada gente atrás», publicó en su perfil oficial de Twitter.

Teodoro García Egea, secretario general del PP, aprovechó este mismo canal para redoblar la ofensiva contra el Gobierno: «Si Sánchez hubiese aceptado nuestra propuesta de suprimir el impuesto a la generación eléctrica, la factura se abarataría y los españoles no estaríamos sufriendo la factura de la luz más cara de la historia», señaló.

Volviendo al argot marinero, en la dirección nacional del PP creen que de una vez por todas han dado con el rumbo que les permitirá capitalizar su tarea de oposición y desbancar a Sánchez. Además de la crisis de la tarifa de la luz, los populares también están intentando centrar el tiro contra el Ejecutivo sobre la última reforma educativa aprobaba en el Congreso, la llamada Ley Celaá, que consideran que cuenta con el rechazo de la mayoría de los españoles y que, según reiteró ayer Montesinos, también derogarán si consiguen gobernar.

«Golpe de Estado blando»

Por su parte, en Ferraz, con Sánchez y gran parte del Gobierno disfrutando de sus vacaciones, insisten con el bloqueo de la renovación de determinadas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas, en donde el sistema de mayorías otorga al PP un papel determinante. Odón Elorza, secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, acusó ayer a los populares de practicar «un golpe de Estado blando» al impedir estas renovaciones. Para acceder a ello, el PP exige dejar fuera a Podemos del reparto de nombramiento de jueces.