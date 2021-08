Natividad González Laso: «La crispación política no sirve para nada y la gente la rechaza»

Natividad González Laso (Xinzo de Limia, 1953). CÉSAR TOIMIL

Tras dos años sin cargos políticos, y ya jubilada en su vida laboral, la socialista Natividad González Laso, nacida en Xinzo de Limia pero afincada en Ferrol desde los ocho años, firmará en breve su acta como diputada del PSOE en el Congreso español. Y lo hace con 67 años y una gran ilusión, para ocupar el escaño que deja vacante Pilar Cancela, tras ser nombrada secretaria de Estado de Cooperación Internacional. González Laso, licenciada en Historia por la Universidad de Santiago, tiene un amplio bagaje en las filas del PSOE, al que se afilió en 1989, ya que fue diputada en el Parlamento de Galicia, asesora de la Consellería de Sanidade, comisaria de Seguridad Vial de Galicia, gerente del Grupo de Desenvolvemento Rural Costa Noroeste y concejala de Ferrol. Y ahora, fruto del movimiento de lista que hubo en el Partido Socialista por la marcha de Pablo Arangüena y de Pilar Cancela, ella, que iba de número cinco, tomará posesión de su escaño en el primer pleno ordinario del Congreso de los Diputados tras las vacaciones de verano.

-¿Cómo afronta este nuevo reto?

-Estoy encantada de la vida de poder colaborar en la primera línea, porque la política es mi pasión. Lo considero un regalo, como si me tocara la lotería. Yo lo que pretendo es sumarme a trabajar con Monserrat Rodríguez -diputada socialista de As Pontes-, porque hay que aprovechar la ocasión extraordinaria de que Ferrolterra vaya a tener allí dos mujeres. Y trabajaré codo con codo con ella, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos; parece algo genérico, pero esa es la base de la política. Recuerdo que cuando estuve de asesora de la conselleira de Sanidade María José Rubio conseguimos la transferencia del servicio del Hospital Naval de Ferrol al Sergas y evitamos el desarraigo del personal que se iba a desplazar a otro sitio y se incorporaron todos los trabajadores al Sergas, fue un hecho muy importante.

-¿Cuál será su papel en el Congreso de los Diputados?

-Yo lo que quiero es actuar de martillo, diciendo soy de Ferrolterra y estoy aquí, porque aunque todo se conoce, es necesario tener la mano levantada siempre. Además, estamos en un momento extraordinario, porque se van a distribuir los fondos europeos para hacer frente a la difícil situación de la pandemia. Esa oportunidad no podemos dejarla pasar, porque España es muy grande.

-¿Cómo ve la coalición de gobierno?

-Bien. Creo que ayuda mucho, aunque es complejo, porque hay que negociar y a veces se pierden cosas, pero tiene la ventaja de que se incorporan propuestas de otro grupo que también representa a personas. Valoro la coalición porque los gobiernos de izquierdas son transformadores. Me parece muy importante que se hubiese levantado el peaje de la AP9. Los compañeros socialistas hicieron un gran trabajo, porque otros partidos solo habían ampliado las prórrogas. La mejora de los salarios también ha sido fundamental en esta época de crisis.

-¿Qué opina de la ministra Yolanda Díaz, también ferrolana?

-Me encanta que esté allí. Fuimos compañeras en el Concello de Ferrol y, sinceramente, creo que está haciendo un buen trabajo. Un gobierno responsable tiene que estar al servicio de la gente y no para hacer caja, porque la deuda es inversión en recursos humanos.

-¿Y cómo ve el clima de crispación política?

-La crispación política no sirve para nada y creo que la gente la rechaza. No se está colaborando en esta situación de emergencia y hay que saber que una vez que te han elegido ya no eres tú, representas a tu territorio y a tu gente. Negocia, pero no te instales en el no. Veo actitudes que incluso son antipatriotas. Me parece todo terrible.