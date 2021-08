Las diferencias entre PSOE y Podemos estallan ante un Presupuesto vital

Borja Puig de la Bellaca | Moncloa | Efe

Con la hoja de ruta del diálogo con Cataluña ya encauzada, los fondos europeos en camino y el objetivo de vacunar al 70 % de la población a tiro, el siguiente reto de la coalición pasa por aprobar los Presupuestos del 2022 dentro del plazo ordinario. Pedro Sánchez y sus socios de Unidas Podemos son conscientes de que lograrlo aseguraría lo que queda de legislatura, la más tormentosa desde la restauración de la democracia en España, y convertiría al Ejecutivo en el primero en conseguir agotar su mandato desde el primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015). Siempre, eso sí, que la estrategia no pase por adelantar las generales, previstas para el 2023.

Pero la aritmética parlamentaria es caprichosa y la negociación no volverá a depender exclusivamente de PSOE y Unidas Podemos, que suman 155 escaños de los 176 necesarios. Para empezar, las discrepancias entre los socios no auguran una plácida confección del borrador de las cuentas públicas. Los morados, además, volverán a jugar la carta de aglutinar una «mayoría progresista» formada por partidos como Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu o Compromís para presionar desde fuera al Gobierno cada vez que consideren que la literalidad de los pactos de coalición no se está reflejando.

Ya lo hicieron con la regulación del precio de los alquileres cuando las conversaciones de los Presupuestos del 2021 estaban en su recta final. Entonces la Moncloa llegó a anunciar el día y la hora de la firma del acuerdo mientras que los de Pablo Iglesias seguían sosteniendo que la negociación no estaba, ni mucho menos, cerrada. No se espera, por tanto, que la votación en el Congreso vaya a ser tranquila.

La líder naranja, Inés Arrimadas, ya da por hecho que Sánchez no recurrirá a sus nueve escaños para intentar cosechar apoyos parlamentarios a las cuentas. «Ya tendimos la mano al Gobierno para los Presupuestos del 2021, pero acabaron cogiendo la mano de Otegi y Rufián», señaló el 23 de julio. Lo mismo sucede con un eventual acercamiento al PP o Vox, con los que las relaciones están completamente rotas.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, movió ficha rápido. En cuanto la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, manifestó su intención de iniciar los trabajos para confeccionar el borrador presupuestario, se apresuró a reunir a los diputados del grupo morado en el Congreso. Lo hizo el 20 de julio y les trasladó una idea clara: «Hasta ahora el Gobierno ha estado sobreviviendo a la pandemia, pero a partir de ahora toca desarrollar la agenda social».

En la arenga mentalizó a los suyos de la importancia de presionar a los socialistas para no dejar pasar asuntos como la subida de impuestos a las rentas altas, la vivienda, o el aumento de fondos para paliar los efectos del cambio climático, entre otras propuestas.

En Podemos consideran que ya realizaron demasiadas concesiones a finales del año pasado, con la urgencia de alumbrar junto al PSOE los primeros Presupuestos de la coalición. Aún no perdonan que los socialistas les prometieran la inclusión de la reforma del alquiler en la ley de vivienda durante las negociaciones y que no se haya aprobado.

Reforma fiscal

El asunto de la reforma fiscal también centrará el debate presupuestario. Javier Sánchez Serna, miembro del Consejo de Coordinación de Podemos y líder de la formación en Murcia, concretó el lunes pasado en una entrevista a Europa Press las peticiones de su partido: un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades; una subida del 1 % en el de patrimonio para las grandes fortunas y diferentes incrementos del IRPF.