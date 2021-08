Cuca Gamarra: «El PP tiene unas líneas rojas y no acepta las amenazas de Vox»

Gorka Estrada | Efe

El discurso de Cuca Gamarra (Logroño, 1974) es directo. Sin matices. La portavoz del PP en el Congreso no ahorra descalificativos para definir a Pedro Sánchez. Le considera un «trilero» que quiere engañar a todo el mundo, además de ser el máximo y casi único responsable del ambiente polarizado y crispado que se vive en España y está convencida de que los intentos del Gobierno por apaciguar a los soberanistas con inversiones no servirán para nada.

Para Gamarra se está abriendo un nuevo ciclo político en España que terminará por llevar a Pablo Casado a la Moncloa. Y ahí marca diferencias claras entre el proyecto del PP y Vox, su más que posible socio.

- ¿Cuál es el problema de la inversión de 1.700 millones para El Prat?

- La inversión es positiva. Lo que es negativo es la discriminación que se está haciendo en relación a otras comunidades y que se estén realizando negociaciones rompiendo el principio de igualdad entre los españoles. De hecho, las inversiones para El Prat ya estaban previstas en el último gobierno del PP. Hay un trato de favor hacia Cataluña y además se hace al margen de las Conferencias de Presidentes. Al que ataca el marco constitucional se le premia, y al que lo defiende se le castiga.

- ¿Pero por qué un acuerdo firmado por el Gobierno de Rajoy con cantidades similares era positivo y este no?

- Es que no tienen nada que ver. El problema no es la inversión en sí misma, si no cómo se ha llegado a ella. Los soberanistas van a seguir atornillando al Ejecutivo para el cumplimiento de sus reivindicaciones. Están más envalentonados que nunca.

- Pero también entonces, con Rajoy en la Moncloa, se trataba de una negociación política...

- Pero es que ahora se está estableciendo un nuevo concepto que se llama España multinivel, como lo define el PSOE, que viene a asentar la desigualdad entre los españoles. Además, una desigualdad que en el caso de Cataluña viene promovida como pago al apoyo parlamentario al Gobierno por parte de quien quiere romperla.

- Con ese discurso, ¿no hay peligro de que se avive el fuego de los agravios territoriales?

- De existir ese peligro, proviene del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha convertido su debilidad parlamentaria en la fortaleza de aquellos que defienden el independentismo y hacen reo al Ejecutivo de sus pretensiones. Estamos viendo cómo tras los indultos le están exigiendo la amnistía y el referendo. Y no solo eso, también pagos al contado. Se puede gobernar buscando otro tipo de apoyos.

- ¿Los de Vox? ¿Se siente cómoda con los pactos que tiene firmados con ellos?

- El PP no gobierna con Vox.