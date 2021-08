Podemos augura «nuevos escándalos» del emérito y PP y Cs apoyan las decisiones adoptadas por Felipe VI

Juan Carlos I cumple un año de exilio en Emiratos Árabes Unidos sin fecha de regreso. «Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España». Con estas palabras el rey emérito hacía saber a su hijo, Felipe VI, su decisión de salir de España el 3 de agosto deñ 2020 bajo el argumento de que quería facilitarle su labor como monarca. Un año después, el emérito, en el radar de la Justicia, aún no ha regresado desde Emiratos Árabes Unidos, donde reside.

En el primer aniversario de la marcha de Juan Carlos I, PP y Cs cierran filas con la Casa Real. «Puede ir donde quiera porque tiene libertad de circulación, como cualquier ciudadano», afirmó ayer el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, quien señaló que el emérito no tiene ninguna causa judicial abierta. García Egea rehusó pronunciarse acerca de si el emérito debería regresar o no a España. «No tengo que opinar al respecto sobre si debe o no debe», dijo el número dos de los populares, que señaló que los españoles reconocen y valoran el legado de Juan Carlos I en el tiempo que fue rey de España. En una línea parecida se pronunció Ciudadanos. «Creo que el rey Felipe VI está actuando con mucha seriedad y está poniendo a la institución que representa al margen de todo esto», declaró la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en una entrevista con Europa Press, cuando se le preguntó si el padre del monarca debería poder regresar a España.

«Lo que está haciendo el rey Felipe VI me parece correcto y creo que así lo reconocen la mayoría de los españoles», dijo sobre la decisión de Felipe VI de que el rey emérito continúe en el extranjero.

Podemos, partido que ha apoyado hasta una quincena de propuestas para que el Congreso investigue a Juan Carlos I, considera que la figura del emérito esta asociada a «negocios turbios» y augura que habrá «nuevos escándalos».

En declaraciones a Europa Press, el miembro del consejo de coordinación de Podemos (la Ejecutiva del partido) Javier Sánchez Serna, secretario de la Mesa del Congreso, afirmó que en pleno siglo XXI todos los ciudadanos «deberían ser iguales ante la ley, se llamen López o Borbón».