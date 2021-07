Vox pide el cierre de la verja de Gibraltar y llama al alcalde de La Línea «el Puigdemont del sur»

La secretaria general del grupo parlamentario Vox, Macarena Olona, ayer en San Fernando (Cádiz) Román Ríos

La secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, pidió este jueves el cierre de la verja en la frontera con Gibraltar «para ahogar cualquier posibilidad de acceso» al Peñón, que ha calificado como «una cueva de piratas».

Olona, que compareció ante los periodistas en la frontera, afirmó que Gibraltar tiene «al pirata mayor al frente, el señor Picardo», y lamentó que los ciudadanos del Campo de Gibraltar gaditano sean los que «pagan las consecuencias».

«Un país que no defiende sus fronteras es una casa sin paredes, no es un hogar», señaló Olona, que añadió que no se puede ser «cómplices» de ese «chantaje».

La portavoz también se pronunció acerca de la orden de detención de las autoridades gibraltareñas sobre el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por el robo de uno de los bloques de hormigón depositados por Gibraltar en el fondo del mar, y ha asegurado que volverían a hacerlo.

Olona admite que no conocía a Ortega Smith cuando tuvieron lugar los hechos, en el 2014, pero se siente «orgullosa de lo que hicieron él y un grupo de valientes españoles» porque Gibraltar estaba «arrojando bloques de hormigón para impedir que nuestros pescadores pudieran faenar en aguas españolas».

Por otra parte, rechazó contundentemente la propuesta del alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, de una consulta popular para solicitar constituirse en ciudad autónoma, ya que cree que es una «ocurrencia ilegal». Tildó a Juan Franco de «el Puigdemont del sur» por poner en marcha la iniciativa, y avisó de que acudirán «a golpe de recurso a todas las instancias que sean necesarias para impedir un referendo ilegal».

En cuanto a la política autonómica, opinó que las elecciones andaluzas se celebrarán a primeros de 2022, «en primavera a lo más tardar», según las informaciones que recibe. También aprovechó para dirigirse al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien advirtió de que «no espere que los andaluces le vayan a regalar nada».