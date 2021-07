Vox redobla el pulso con el PP en Ceuta y pide el adelanto de las elecciones en Andalucía

La secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ayer, en San Fernando (Cádiz). ROMÁN RÍOS

El pulso mediático que Vox mantiene con el PP a costa de la declaración de Santiago Abascal como persona no grata en Ceuta afecta ya a la estabilidad del Gobierno de Andalucía, aunque sin consecuencias efectivas por el momento. La secretaria general de Vox, Macarena Olona, pidió al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que gobierna gracias a los votos de su partido, que adelante las elecciones autonómicas. «Entendemos que el señor Juanma Moreno está fiando la suerte de todos los andaluces a un partido que si algo ha demostrado es que no es fiable, como es Ciudadanos, que hace escasos días ha entregado la alcaldía de Granada al PSOE», señaló Olona.

El movimiento político se enmarca en la presión sobre la dirección del PP para que desautorice al presidente de Ceuta, el popular Juan Vivas, que ordenó la abstención de su partido en la votación sobre la reprobación de Abascal. «Esto va a suponer un punto de inflexión. Y el Gobierno será con Vox o no será», advirtió Olona, que explicó que donde el PP tenía antes «una mano tendida y un socio leal» para permitir la gobernabilidad, ahora «va a encontrar a un mismo partido, el de siempre, que únicamente tomará sus decisiones atendiendo al interés de los ciudadanos».

El PP insiste en tratar de desinflamar la crisis, pero el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, defendió ayer la decisión de Vivas señalando que con su abstención en la reprobación su partido dejó «claro» que «no querían participar en ese circo». «Me gustaría que todos los que hablan de romper relaciones y de lo grave que es esto se fueran una semana a vivir con Juan Vivas en Ceuta, y a tomar decisiones allí y a conocer la sociedad», añadió García Egea.

El PP consiguió aplazar a la próxima sesión plenaria de la Asamblea de Ceuta la votación que ha planteado Vox para revocar la declaración de Abascal como persona no grata. Vivas no adelantó el sentido del voto del PP. «Por respeto al grupo no puedo anticipar ninguna decisión al respecto», señaló, y tampoco aclaró si ha recibido alguna indicación al respecto por parte de la dirección nacional del partido. Lo que sí hizo es acusar a Abascal de haber ido a Ceuta a «encender una llama muy peligrosa».