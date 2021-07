Rahola reúne a Puigdemont y su círculo de amigos en otra paella de verano como la que celebró en el 2016

CAPOTILLO

La periodista Pilar Rahola ha reunido un verano más al expresidente catalán, Carles Puigdemont y su círculo de amigos, como el vicepresidente del Gobierno, Jordi Puigneró, los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, el exlíder de Podem Catalunya Albano Dante Fachin y el diputado de Bildu en el Congreso Jon Iñarritu.

Se trata de un encuentro entre amigos organizado por Rahola, que ha compartido en su perfil en Instagram una fotografía con los 21 invitados a su «paella de verano», celebrada esta vez en un lugar que no especifica, aunque la presencia de Puigdemont, Comín y Puig descartaría que fuese su casa de Cadaqués (Gerona) y lleva a diversos medios a situarla en algún punto de la denominada Catalunya Nord, en el sur de Francia.

«Una paella de verano. Unos amigos. Una tierra. Un ideal. Una lucha. ¡Volveremos! (Hi tornarem)», escribe Rahola en su cuenta. Además de Puigdemont y su esposa, Marcela Topor, aparecen en la imagen su amigo empresario Jami Matamala, el diputado de JxCat en el Parlamento Joan Canadell, así como Josep Lluís Alay, que acompañaba al expresidente cuando fue detenido en Alemania en el 2018.

La presencia más sorprendente es la de Albano Dante Fachin, exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlamento y secretario general de Podem Catalunya entre el 2016 y el 2017.

Precisamente en el 2017, Fachin y Rahola protagonizaron una polémica a raíz de unas declaraciones del entonces líder de Podem, que dijo que «Rahola se ha puesto nerviosa por decir que CDC es corrupta. Ella no lo dice porque los suyos forman parte de la trama», a lo que la periodista respondió en Twitter: «Aquí Fachin haciendo de Fachin. No da más de sí (D'on no n'hi ha, no en raja)». Fachin acudió a la fiesta acompañado de la exdiputada de En Comú Podem en el Congreso Marta Sibina, que en la fotografía difundida por Rahola aparece al lado de la productora musical Gemma Recoder.

Rahola también ha colgado un vídeo en el que aparecen Fachin e Iñarritu secándose con toallas tras disfrutar de un baño a la una de la madrugada en la piscina de la periodista en su casa de Cadaqués.

Las «paellas» con amigos organizadas por Rahola se hicieron famosas en el verano de 2016, cuando la periodista difundió en redes sociales vídeos y fotos del encuentro al que ese año acudieron personalidades como el entonces presidente Carles Puigdemont, la periodista Helena García Melero, el doctor Bonaventura Clotet y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.