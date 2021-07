El PP advierte a Vox que tendrá que responder ante los ciudadanos si pone en «dificultad» a «los Gobiernos de la libertad»

En declaraciones a la Ser, Vivas ha afirmado que la no incorporación al orden del día del pleno de esta mañana de la iniciativa de Vox para revocar la declaración de persona non grata de Abascal se ha debido a que «el reglamento no contempla la posibilidad de presentar mociones de urgencia una vez que el pleno está convocado y tiene fijado los distintos puntos del orden del día».

Juan Jesús Vivas ha insistido en que esta iniciativa se puede incorporar a la próxima sesión plenaria -que sería en el mes de septiembre- «porque no hay ninguna voluntad por parte de la Asamblea de que este asunto no se debata», aunque no ha adelantado el sentido del voto de los populares, después de la abstención de la sesión del pasado viernes.