El PP rechaza la declaración de persona «non grata» contra Abascal en Ceuta

Andrea Levy, en una imagen de archivo

El PP ha rechazado este domingo la declaración de persona non grata al líder de Vox, Santiago Abascal, en Ceuta. «Estas reglas del juego no son del PP, siempre vamos a estar en contra de declarar 'personas non gratas, de los señalamientos y de cordones sanitarios», ha señalado la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, en declaraciones a los medios.

Según ha indicado, para el PP la declaración de alguien como persona non grata es «una herramienta absolutamente deleznable que utiliza la izquierda» como forma de expresar su «superioridad moral» para «echar al adversario político».

La Asamblea de Ceuta declaró por mayoría este viernes persona non grata a Abascal por las declaraciones que hizo en la ciudad autónoma durante las dos visitas que realizó en siete días tras la crisis fronteriza de mediados de mayo. En ellas, tachó a parte de la sociedad y los representantes institucionales de los ceutíes en alusión implícita a los musulmanes, la mitad de la población local, de «promarroquíes» y de «quintacolumnistas» de las aspiraciones anexionistas del reino alauí.

La iniciativa del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Fátima Hamed concitó el apoyo del PSOE y Caballas sumando diez votos y prosperó gracias a la abstención de dos diputados no adscritos ex de Vox y del PP, que intentó sin éxito circunscribir la resolución a «rechazar» las palabras de Abascal por considerar que «son falsas, debilitan la unidad en la defensa del bien superior de nuestra españolidad, perjudican la convivencia y favorecen las infundadas tesis marroquíes».

«No podemos estar más en contra de la declaración de persona non grata, muchas veces hemos sido nosotros las propias víctimas, lo hemos sufrido de forma totalitaria», ha insistido Levy.

En este sentido ha recordado que Vox, en diciembre de 2020, presentó una moción para declarar 'persona non grata' al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. «Hay que ser coherente en esta vida, y no insultar o bramar cuando le pasa a uno y luego hacer lo que le venga en gana en otras circunstancias», ha reprochado a Vox.

Levy ha hablado también del viaje del presidente español, Pedro Sánchez, a Estados Unidos y de la gestión del Gobierno en materia de vacunación. Sobre la gira estadounidense de Sánchez, Levy opina que se ha tratado de una «campaña de promoción publicitaria» del presidente en la que, a su juicio, «no ha conseguido nada». La dirigente popular ha criticado que no haya habido ninguna visita institucional de nivel y no se haya conseguido ningún contrato importante, lo que ha calificado de «fiasco».

Así, Levy ha echado en cara a Sánchez que esté pendiente de su «ombligo» y su «ego», al irse «a Estados Unidos a no hacer nada, mientras a los españoles les sube cada día más y más la luz».