Sánchez provoca otro roce con Biden al criticar el embargo a Cuba y pedir que no haya «injerencias»

Pedro Sánchez se reunió en Los Ángeles con directivos NBC Universal Netflix y HBO. BORJA PUIG DE LA BELLACASA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cierra su gira por Estados Unidos después de haber vendido la estabilidad y la moderación económica de su equipo, pero sin anunciar ningún acuerdo tras sus reuniones con los representantes de los grandes fondos de inversión y las entidades bancarias. El jefe del Ejecutivo no se ha entrevistado con el presidente norteamericano, Joe Biden, ni con ningún representante de su Administración. Algo que el propio Sánchez justificó señalando que se trata de una gira económica, y no política. Sin embargo, el viaje no ha contribuido a mejorar la relación política con Biden después de su brevísimo contacto en la pasada cumbre de la OTAN, porque las manifestaciones del jefe del Ejecutivo sobre la situación en Cuba contradicen frontalmente la posición de la nueva Administración norteamericana.

Vincula el embargo al covid-19

Tras las recientes manifestaciones contra la dictadura cubana registradas en la isla caribeña, Sánchez pidió al Gobierno de Estados Unidos que permita a los cubanos «encontrar su camino sin injerencias» para poder «disfrutar de derechos y libertades». En una entrevista concedida al canal CNN en español, criticó el «embargo» a la isla que mantiene el Gobierno de Biden y lo vinculó a la «terrible» situación que padece Cuba por la propagación del covid-19 y la consiguiente caída del turismo.

Sánchez no se pronunció sobre las nuevas sanciones que EE. UU. ha impuesto a autoridades cubanas por la «represión» de las recientes protestas, ante las que expresó su «respeto absoluto» afirmando que se trata de una «cuestión interna de la política estadounidense». Enmarcó, sin embargo, esas protestas en una situación «global» e indicó que hay que ser «conscientes» de que el coronavirus «está dando muy duro» en la isla. «Son muchos aspectos detrás de las movilizaciones. La comunidad internacional debemos hacer un ejercicio de solidaridad con el pueblo cubano, donando dosis de vacunas y ayudando a proteger a la sociedad en Cuba», indicó.

Unidas Podemos, socio en el Gobierno de coalición, volvió a cuestionar las reuniones de Sánchez con grandes inversores. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, dijo que el jefe del Gobierno puede organizar su agenda «como considere oportuno, faltaría más», pero aseguró que la futura Ley de Vivienda cumplirá con el acuerdo de gobierno firmado entre los dos socios del Ejecutivo e incluirá la regulación del precio del alquiler. Transmitió por ello «tranquilidad» a la ciudadanía dado que, según dijo, «los fondos buitre no votan en el Congreso de los Diputados».