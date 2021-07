«No es ninguna contaminación, ni puerta giratoria», dice Campo, exministro de Justicia, en su regreso a la Audiencia Nacional

Campo ha negado asimismo que se sienta utilizado por haber sido cesado poco después de que llevara al Consejo de Ministros la propuesta de perdonar la pena de cárcel a los condenados por el proceso independentista en Cataluña. «No, en absoluto (...). Insisto, solo tengo palabras de agradecimiento para el presidente. En absoluto me he sentido nunca utilizado», ha respondido tajante, para añadir que tramitar las peticiones de indultos formuladas a favor de los presos del procés «era una cuestión obligada» por ley. «Y, ahora que ocurre esto, no voy a decir que se me ha utilizado», ha añadido, estimando que ha hecho en cada momento lo que la «responsabilidad» como ministro de Justicia le exigía.

Cataluña, un problema político y social

Más allá de defender la decisión del Gobierno de indultar a los líderes independentistas, Campo ha rehusado pronunciarse sobre los posibles efectos de la medida de gracia. Dadas sus nuevas responsabilidades como juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, prefiere ser «súper prudente».