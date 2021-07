Yolanda Díaz reúne a los diputados de Unidas Podemos para abordar los Presupuestos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Javier Lizon

Unidas Podemos y PSOE tienen previsto iniciar en los próximos días las negociaciones de los Presupuestos del 2022 con turbulencias por las exigencias que los morados plantean como líneas rojas. La reforma de los precios del alquiler o la subida de impuestos a las rentas más altas condicionarán unas conversaciones lideradas, como el año pasado, por el secretario de Estado Nacho Álvarez, por un lado, y por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el de los socialistas.

Este martes, Yolanda Díaz reunió a todos los diputados del grupo confederal de Unidas Podemos para trasladarles, a grandes rasgos, las líneas maestras de la negociación. La líder de facto de los morados en el Gobierno de coalición considera que el Ejecutivo ha estado hasta ahora «sobreviviendo» mientras gestionaban la pandemia, pero en este momento de la legislatura, con más de medio país con la pauta de vacunación completa, es el momento de impulsar «la agenda social». Unas cuentas públicas, explicó la vicepresidenta, «que deben ser el New Deal de esta época». «Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? En la crisis no pueden salir perjudicadas las de siempre», aseveró.