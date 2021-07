Inés Arrimadas: «No nos rendiremos nunca»

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, durante su intervención este domingo en Madrid en la clausura de la primera convención política de su formación. FERNANDO ALVARADO

«No nos rendiremos nunca». Parafraseando al británico Winston Churchill, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha expresado así la vocación de permanencia de su formación pese a la adversidad electoral y el acoso del PP porque, según ha dicho, su fuerza política representa un espacio liberal que es «imprescindible» en España. Durante la clausura de la primera convención política de Ciudadanos que se celebrado este fin de semana, Arrimadas ha señalado ante un auditorio de 300 personas, y en un escenario muy innovador, que España tiene «todo para despegar», pero solo lo hará si el espacio del centro liberal y reformista está fuerte».

«Porque solo así tendremos consensos de Estado», ha incidido tras aseverar que «otros hablan de liberales pero no lo son». Arrimadas se ha querido desmarcar a Ciudadanos del PP y de Vox porque ser liberales también es cuidar el planeta «y esto nos diferencia de los populistas que nos quieren llevar a la caverna y que quieren seguir comiendo carne», ha puntualizado.

La líder de Ciudadanos ha reivindicado una ideología «permeable» y que evoluciona para representar un proyecto más moderno, con los pilares de la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la separación de poderes y la soberanía nacional. «Que esta convención sea la convención de la convicción de ciudadanos. Un nuevo punto de partida, un Tívoli II, después de 15 años de que un grupo de valientes» creara el partido, aunque no ha mencionado a su fundador, Albert Rivera, tras declinar la invitación de asistir a este cónclave.

Arrimadas ha reconocido que Ciudadanos ha cometido errores en estos años pero ha incidido en que también se han asumido responsabilidades y se aprende de ellos. «Y no vamos a parar. Nosotros no nos rendimos nunca, y no se puede vencer a quien nunca se rinde», ha puntualizado para reconocer: «Lo pagamos en las urnas, pero porque tenemos votantes muy exigentes... Y me gusta que sea así».

«El futuro no está escrito. Huid de los cenizos y pesimistas», ha pedido a militantes y afiliados. La líder de Ciudadanos, que ha destacado que gobiernan en más de 500 municipios en España y criticado que el bipartidismo haga parches y no reformas, ha avisado de que su partido no piensa en sus intereses electorales ni en las urnas y no ha venido a mirarse «el ombligo».

«Somos el partido frente a las vísceras y no nos dejamos llevar por ellas en la actuación política...No queremos que desaparezca tampoco el espacio conservador ni socialista, sino tener un espacio propio liberal», ha puntualizado.

Arrimadas ha apostado por una partido que haga un pacto de Estado en Educación, que impulse la ciencia, la innovación, el desarrollo sostenible y fomente la natalidad o que hable de los problemas reales de la vivienda siempre respetando el orden constitucional. «Puntos que no los puede hacer solo Ciudadano, porque son pactos de Estado, pero si no existe Ciudadanos el bipartidismo seguirá haciendo lo mismo», ha recalcado.