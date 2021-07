Santos Cerdán: «La salida de Ábalos no es lo habitual, pero respeto las razones personales»

Zipi | Efe

El navarro Santos Cerdán (Milagro, 1969) es el nuevo hombre fuerte del socialismo español como secretario de organización en sustitución de José Luis Abalos. «El PSOE gana frescura», asegura, convencido de que la legislatura se va a completar por la capacidad de Pedro Sánchez de trenzar acuerdos «con luces largas».

- ¿Cuál es reto inmediato como nuevo secretario de Organización del PSOE?

- Evidentemente, preparar el 40 Congreso de octubre.

- Sorprende que haya salido José Luis Abalos de la Secretaría de Organización a solo tres meses del Congreso...

- No es lo habitual, pero soy una persona que respeta profundamente las decisiones personales. Le agradezco su trabajo, le considero un amigo, he estado hablando con él y no tenemos ningún problema, para que nadie especule con el cambio. Le deseo lo mejor en lo que le toque ahora.

- Parece que ha sido bien acogida en el PSOE la salida de Iván Redondo de Moncloa. Incluso se habla de cierta euforia en algún sector del partido. ¿La comparte?

- No, no la comparto, lo que sí siente la militancia del PSOE es que se ha ganado frescura con gente joven, con alcaldesas que están en primera línea con los vecinos. El cambio en su conjunto, no uno en particular. No me gusta personalizar en nadie. A Iván Redondo le agradezco los servicios que ha prestado. Y ahora estamos también encantados de tener a Oscar López en esa labor.

- ¿Cómo ha sido su relación con Iván Redondo?

- Yo he tenido una buena relación con Iván Redondo. Muy buena.

- ¿Gana el «socialismo de proximidad»?

- El PSOE siempre quiere estar cerca de los ciudadanos, gana juventud y gana impulso. Nos quedan dos años y medio para un proceso largo de elecciones autonómicas, municipales y generales.

- El PSOE está bajo en los sondeos, con el PP por delante.

- Depende qué sondeos.

- ¿Pero las elecciones en Madrid no han encendido las luces rojas en el PSOE?