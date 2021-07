Bárcenas afirma ante el juez que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP trataban con donantes de la caja B

El extesorero del PP Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados JUAN CARLOS HIDALGO

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos populares, entre los que ha mencionado a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la caja B para hablar sobre adjudicaciones públicas.

Bárcenas, que ha acudido por su propio pie a la Audiencia Nacional porque en estos días se encuentra disfrutando de un permiso que le mantiene fuera de la madrileña cárcel de Soto del Real, ha comparecido esta vez ante el juez que investiga si las inyecciones de dinero que se hacían a la caja B tenían como objetivo lograr adjudicaciones concretas. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el otrora responsable de las finanzas populares ha ratificado lo que ya expuso en su última confesión, plasmada en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, donde dijo que algunas donaciones eran finalistas.

Interrogado al detalle por las partes —todas menos el PP, a cuyo abogado no ha querido contestar—, Bárcenas no ha sabido precisar quién habría pagado para qué adjudicación. El ex tesorero ha explicado que esos datos estaban en la documentación que le habría robado la Operación Kitchen. Sin embargo, ha asegurado que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos del Partido Popular trataban con empresarios donantes para hablar sobre dichas licitaciones.

El ex tesorero ha manifestado en este sentido que los pagos a la contabilidad oficiosa tendrían en realidad como principal objetivo poder reunirse con los responsables de las administraciones licitadoras. En concreto, ha recordado un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

Ha relatado asimismo que en el PP habría surgido una disputa intestina entre el partido de Madrid y el nacional por las obras de una carretera ubicada en la zona norte de la comunidad autónoma.