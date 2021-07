La relación entre Pedro Sánchez e Iván Redondo acaba mal

Pedro Sánchez, seguido por Iván Redondo, saliendo del Congreso Mariscal

Algo realmente grave ha sucedido entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ex jefe de Gabinete, gurú y principal asesor, Iván Redondo. En el anuncio de la remodelación del Gobierno realizado mediante una comparecencia en la Moncloa, y en la única entrevista que ha concedido el jefe del Ejecutivo desde que ejecutara los cambios, ha llamado poderosamente la atención el hecho de que Sánchez no citara el nombre de Redondo, con el que ha convivido diariamente cara a cara desde que iniciara la carrera por la recuperación de la secretaría general del PSOE hasta el pasado sábado. Ni siquiera para agradecerle sus servicios. Solo lo ha hecho a través del BOE.

Aunque ha eludido por ahora dar explicaciones de ninguno de los ceses, Sánchez no se ha comportado igual ni siquiera con José Luis Ábalos, con el que también ha acabado mal, pero del que destacó que ha sido «un buen ministro y un gran secretario de organización del PSOE». También ha hablado personalmente de Carmen Calvo, a la que ha agradecido su disposición para ser ahora una más del grupo socialista. Pero, cuando le han preguntado por Redondo, ni siquiera lo ha nombrado y ha dicho que también hay otros que salen y de los que no se habla.

Al margen de esa frialdad, que no se corresponde con el trato que ambos han mantenido hasta ahora, Sánchez y Redondo se han enzarzado en un cruce de filtraciones y desmentidos, dando por personas interpuestas interpretaciones completamente opuestas sobre las circunstancias en las que el hasta ahora todopoderoso asesor ha salido del Gobierno. Está confirmado que Redondo puso su cargo a disposición de Sánchez tras la repetición de las elecciones, en las que, lejos de subir, el PSOE bajó, y tras las pasadas elecciones madrileñas, que supusieron un descalabro para los socialistas. Pero eso es algo casi protocolario cuando las cosas no salen bien, y no significa, destacan algunas fuentes, que haya salido del Gobierno voluntariamente, como pretende difundir. En todo caso, y al margen de la versión real, la relación entre ambos parece rota hasta en lo personal. Y Redondo no va a encontrar muchos apoyos a su causa. Ni en el Gobierno, ni menos en el PSOE.