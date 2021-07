Compromís, Más País e independentistas intentarán que el Congreso investigue si Juan Carlos I traficó con armas

El diputado de Compromis Joan Baldoví Rodrigo Jimenez | EFE

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado este martes que su formación está ya en conversaciones con otras como Más País-Equo y los partidos independentistas para solicitar formalmente que la Cámara Baja abra una investigación sobre las supuestas actividades ilícitas cometidas por Juan Carlos I que esclarezca también si se lucró con el tráfico de armas. En lo que va de legislatura se han registrado ya 13 peticiones de comisiones de investigación sobre el rey emérito, la última a finales de junio con la firma de Más País-Equo, Compromís y los partidos independentistas.

Cuando esa iniciativa aún está pendiente de calificación por la Mesa del Congreso, Baldoví ha anunciado que estas formaciones están preparando una nueva petición tras publicar el diario publico.es Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi

La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox ha venido rechazando la tramitación de todas las iniciativas destinadas a investigar las actividades del padre de Felipe VI, alegando que la Cámara no puede ejercer el control sobre el jefe del Estado y que su figura es «inviolable», según la Constitución.

Por eso Baldoví ha vuelto a dirigirse a estos partidos, especialmente al PSOE para que dejen de «tapar» las supuestas irregularidades del padre de Felipe VI y permitan que el Congreso esclarezca si, entre otras cosas, montó «una empresa para la venta de armas con personajes tan oscuros como Khashoggi».

«Defraudar, blanquear, cobrar comisiones y traficar con armas no eran las funciones que le reservaba la Constitución», ha enfatizado Baldoví en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha dejado claro que su formación se va a «cansar» de exigir que se arroje «transparencia, luz y taquígrafos» sobre las actividades de Juan Carlos I.