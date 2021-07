Cambio de carteras y toma de posesión con reproches de Ábalos, Iceta y Bolaños

De izquierda a derecha, José Manuel Albares, Exteriores; Diana Morant, Ciencia e Innovación; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y Trabajo; Isabel Rodríguez, Política Territorial; Pilar Alegría, Educación; Pedro Sánchez; María Jesús Montero, Hacienda y Función Pública; el rey Felipe VI, Raquel Sánchez, Transportes; Nadia Calviño, vicepresidencia primera y Economía; Enrique Bolaños, Presidencia, Teresa Ribera, Transición Ecológica; Miquel Iceta, Cultura y Deportes; y Pilar LLop, Justicia, ayer en el palacio de -a Zarzuela. Ballesteros | EFE

Los nuevos ministros en el Gobierno de Pedro Sánchez tomaron ayer posesión de sus puestos tras prometer el cargo ante el rey. Sus discursos estuvieron enfocados a la recuperación económica, asunto que guía la acción política del presidente y de que nadie se quede atrás, así como al feminismo y a la transición ecológica. La jornada también sirvió para conocer algo más de la trastienda en los cambios en el Ejecutivo. Así, el ya exministro de Transportes, José Luis Ábalos, reveló que no fue hasta el sábado cuando conoció su cese. Y su enfado le llevó a obviar el agradecimiento protocolario a Sánchez en su discurso durante la toma de posesión de su sustituta, Raquel Sánchez. El ahora todopoderoso titular de Presidencia lanzó una indirecta al ya exjefe de Gabinete, Iván Redondo, al recordar que estos nombramientos «ni se pueden pedir ni se pueden rechazar». Y el extitular de Política Territorial rebajado a ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, admitió ayer que sentía «mucho» abandonar el anterior cargo.

Presidencia

Félix Bolaños, la recuperación. El nuevo ministro de Presidencia, pilar del Gobierno, estuvo arropado por casi todo el Ejecutivo en su toma de posesión. Bolaños quiso bromear al recordar «la de veces que me he alegrado de no ser ministro». Sobre su línea de trabajo, incidió en la idea de Pedro Sánchez de que «nadie se va a quedar atrás porque vamos a conseguir que la recuperación vaya a los sectores con mayores dificultades». «Recuperar la economía, recuperar nuestras vidas y que recuperemos lo que antes no tomábamos en consideración, una vida plena», un objetivo al que «se dedica este Gobierno», incidió.

transportes, movilidad y agenda urbana

Raquel Sánchez, «la transformación del país». Raquel Sánchez definió su ministerio como «la punta de lanza de la transformación del país» que nos lleva hacia una España «más verde, más digital y más cohesionada». Uno de sus objetivos será «situar a las personas en el centro de nuestras políticas». Sánchez recordó que viene del mundo local, un detalle importante para formar parte de este nuevo Gobierno en el que el será vital «el conocimiento de lo cotidiano para abordar las grandes obras». Se espera que mantenga en el cargo a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, muy valorada en el sector. Al acto acudieron los exministros José Blanco y Salvador Illa, pero, curiosamente, ningún miembro del anterior Consejo de Ministros ni del actual.

política territorial

Isabel Rodríguez, «mejorar la vida de la gente». Isabel Rodríguez aseguró que «todos caminamos en la esperanza de un futuro de recuperación», reconoció que siempre «ha valorado la cercanía en la acción política, prometió abanderar la política de vivienda y que trabajará «con la perspectiva de mejorar la vida de la gente». Agradeció la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, «una buena amiga», y Raquel Sánchez, nueva ministra de Transportes.

educación y formación profesional

Pilar Alegría, «más allá de la igualdad de oportunidades». «La educación es un tesoro y hemos diagnosticado los males del sistema y hemos avanzado en la reforma educativa», señaló Alegría, y destacó que trabajará por «una educación que vaya más allá de la igualdad de oportunidades». Citó el legado de Celaá y destacó que «la educación es una de las paredes maestras del Estado del bienestar».

cultura y deportes

Miquel Iceta, «Somos una potencia cultural y deportiva». Miquel Iceta asumió la cartera de Cultura y Deportes con el buen talante y sentido del humor que le caracteriza. «En las últimas horas la gente me decía ‘no te olvides del deporte' porque saben que, como se puede ver, el deporte no ha tenido una dedicación importante en mi vida». En tono más serio, reconoció que «somos una potencia cultural y deportiva en el mundo» y confía que, «con las bases ya hechas, se pueda promover más con confianza y ayuda», con un guiño especial a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente en el acto. Iceta no quiso olvidar que tanto la cultura como el deporte «han sufrido la pandemia de forma especialísima y nos han proporcionado refugio». Tuvo un recuerdo especial: «Deporte era Alfredo Pérez Rubalcaba».

ciencia e innovación

Diana Morant, «la ciencia es la respuesta y la innovación es la mirada». La de Diana Morant fue la más seria y solemne de las tomas de posesión. Reivindicó que «la ciencia es la respuesta» como se ha visto con «la vacunación como el primer paso para la recuperación» y que la «innovación es la mirada, el enfoque urgente para afrontar la transformación digital» a la que debe caminar el país. La exalcaldesa de Gandía lanzó un mensaje «a las personas emprendedoras y comprometidas y a las empresas», a las que recordó que «tenemos una misión conjunta y hemos de ser facilitadores desde la administración». Tuvo un recuerdo para «nuestras investigadoras e investigadores y a las científicas y científicos por su talento y dedicación», de los que dijo ser «nuestro instrumento más potente».

justicia

Pilar Llop, «libertad y seguridad de las mujeres». Además de ministra de Justicia, Pilar Llop, es Notaria Mayor del Reino. Llop reconoció que «estoy aquí para todos los colectivos y las asociaciones» y a todos les pidió «complicidad en aquello que afecta a la libertad y la seguridad de las mujeres». Incidió en que «España ha demostrado a lo largo de la pandemia que el diálogo territorial ha sido la clave para salir cuanto antes de la crisis» y destacó «el diálogo entre el ministerio y las consejerías de las 12 comunidades que tienen las transferidas las competencias». Recordó que este Gobierno y ella misma creen en algo tan importante como «la igualdad entre mujeres y hombres y la transición ecológica y energética». No lanzó ningún guiño al PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.