Tensión en el Gobierno ante la posibilidad de una inminente remodelación del Ejecutivo

Iceta no da pistas

La posible remodelación tendría como objetivo relanzar el Ejecutivo escenificando con ese movimiento la idea, repetida por el propio Sánchez, de que, una vez aprobados los indultos a los líderes del procés, con los que pretende normalizar la situación en Cataluña, y con el plan de vacunación muy avanzado, en septiembre comienza una nueva etapa de la legislatura centrada en la recuperación económica. Si la remodelación, que se da prácticamente por segura en el propio Gobierno, no se consuma en los próximos días, en el PSOE consideran que quedaría ya para septiembre, ya que hacerlo a final de mes haría que en agosto, con casi todo el país de vacaciones, se diluyera ese efecto de relanzamiento político,

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, uno de los que cotizan al alza en las quinielas, no dio tampoco pista alguna al ser preguntado por los posibles cambios en el Gobierno. «La verdad es que me gusta mucho el que tengo y tengo mucho trabajo», indicó Iceta, aclarando que no está pensando «en otras cosas».