Feijoo matiza a Casado y cree que su frase sobre la Guerra Civil fue una interpretación «incompleta»

Feijoo y Pablo Casado, en una imagen de diciembre del año 2020 J. Hellín | Europa Press

Feijoo cree que la frase que dijo Pablo Casado en el Congreso la pasada semana -«la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia»- es una «interpretación resumida y probablemente incompleta» de lo que el líder gallego calificó sin más calificativos como un «golpe de Estado». Cuestionado al respecto en una entrevista en la cadena Ser, el presidente de la Xunta concluyó que «lo mejor que podemos hacer es aprender de lo que hicieron de forma inadecuada nuestros bisabuelos».

El presidente del PPdeG, que la próxima semana renovará en el cargo al menos hasta las siguientes elecciones gallegas, afirmó que su partido no tiene «nada que ver con Vox y la prueba es que existe. Si fuese similar al PP, no existiría». Otra cuestión es que su formación vaya a «rehusar» los apoyos que los de Santiago Abascal les puedan brindar en las cámaras de representación en distintas votaciones.

Sobre las investigaciones y las relaciones entre el excomisario Villarejo y miembros del PP, el jefe del Ejecutivo gallego prefirió no entrar a valorar las «estrategias de defensa» de una persona que está siendo enjuiciada y que no tienen que corresponderse con «la verdad», e insistió en hacer una defensa firme de la trayectoria pública de más de 30 años de Mariano Rajoy: «Si todo lo que hay que decir de él después de ese tiempo es lo que diga el señor Villarejo, comprenderá que me preocupa poco», resolvió Feijoo, quien confesó que nunca ha hablado sobre este asunto con el expresidente del Gobierno.

También abordó la actualidad de Cataluña para augurar que los líderes independentistas mantendrán su hoja de ruta separatista durante esta legislatura y lamentó que por primera vez en democracia el Gobierno haya recurrido a los indultos «cuando hay un conflicto de intereses. Pedro Sánchez necesitaba indultar su legislatura y era el primer interesado», sostuvo.