Una maleta con 1,3 millones desveló la magnitud de la red de José Luis Moreno

Una maleta de grandes dimensiones intervenida en Barcelona en enero pasado fue la pista definitiva. En su interior se encontraron 1,3 millones de euros, «empaquetados en bolsas de plástico» con billetes de distinto valor. Los agentes seguían la pista de una acusada y tras interceptar la entrega de este botín y relacionar pistas pudieron conocer la verdadera magnitud de la operación Titella: el entramado internacional de fraude y estafa liderado presuntamente por José Luis Moreno, el popular productor televisivo que debe ingresar antes de este jueves tres millones de fianza si quiere evitar su ingreso en prisión.

«Menos de la muerte de Manolete, me han acusado de todo. Espero que esto se aclare, que se haga justicia y que les pueda dar todo tipo de explicaciones. No soy un júnior como para ponerte a cometer delitos cuando se está al final de la carrera», explicó ayer Moreno en Telecinco, en su primera intervención tras su detención la pasada semana. No obstante, los indicios en la causa son contundentes.

Según un auto al que ha tenido acceso este periódico, la Guardia Civil de Barcelona y el Grupo IX de la UDEF de Madrid trabajaban desde hace meses en investigaciones paralelas hasta que apareció la maleta, que lo cambió todo.

Gracias a las intervenciones telefónicas se sabía de la existencia de dos tramas que movían grandes cantidades de dinero en efectivo de manera regular: alrededor de un millón de euros cada 15 o 20 días. La primera procedente del fraude y del blanqueo, en la que estarían Moreno y sus socios, y el segundo grupo a través del narcotráfico.

Así, el 23 de noviembre los agentes cazaron a dos de los acusados, Alberto Bolet y Javier Villalba, recibiendo una entrega en Barcelona de manos de Montse Pedreny. Se sospechaba que en su interior había dinero en efectivo procedente del extranjero y empezaron a atar cabos. Dos meses más tarde, realizaron un control rutinario a Pedreny, que actuaba con el mismo modus operandi, y aparecieron los 1,3 millones en metálico.

«Otra experiencia»

Después de la aprehensión de esta partida, los investigadores pudieron corroborar cómo se pusieron en contacto el dueño real de este dinero, Carlos Brambilla, con las personas que se encargaban de su traslado y bancarización, Antonio Aguilera y el citado Javier Villalba, cabecilla de la red junto a José Luis Moreno, según el juez. Una circunstancia que proporcionó a los agentes el nexo de unión que necesitaban para constatar la relación entre ambas organizaciones y los mecanismos para su lavado.

En total, 53 personas fueron detenidas en la operación Titella y se estima que el fraude conjunto supera los 50 millones de euros. Para el juez, José Luis Moreno dirige un entramado empresarial con ramificaciones en el extranjero,