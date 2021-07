Casado se crece con los sondeos y exige a Sánchez que convoque el debate sobre el estado de la nación

El líder del PP, Pablo Casado, se vacunó este lunes contra el covid-19 en el hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid. Twitter de Pablo Casado

Las últimas encuestas, que indican que ahora mismo el PP ganaría ampliamente unas elecciones generales y rozaría la mayoría absoluta con Vox, han envalentonado al líder de los populares, Pablo Casado, que quiere medirse cuanto antes en el Congreso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de la oposición rechaza el reto de Vox para que presente una moción de censura porque sabe que la tiene perdida de antemano y solo serviría para reforzar al Ejecutivo. Pero exige la celebración de un debate sobre el estado de la nación, que le permitiría mostrarse como alternativa a Sánchez sin tener que someterse a una votación en un Congreso en el que, hoy por hoy, el jefe del Gobierno está blindado gracias al apoyo de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.

El último se celebró el 2015

Después de reclamarlo reiteradamente, los populares han registrado una proposición no de ley para que el Congreso apruebe la celebración de un debate sobre el estado de la nación. El PP esgrime como argumento las quejas del propio Sánchez en el 2012, cuando reprochaba al entonces presidente Mariano Rajoy que no convocara este debate. Pero, sobre todo, los populares recuerdan que el líder socialista no se ha medido en ese tipo de debate desde que es presidente del Gobierno.

«Exigimos la convocatoria urgente del debate sobre el estado de la nación, que Sánchez mantiene bloqueado después de tres años de Gobierno», afirmó Casado en un mensaje en Twitter. Y también la expresidenta del Congreso y actual diputada del PP Ana Pastor recordó que, estando en la oposición, el PSOE presentó una iniciativa para que el debate de la nación tuviera lugar obligatoriamente cada año. «Eran otros tiempos: Sánchez lleva tres años sin debate. Por lo que se ve, a él las propuestas del PSOE no le afectan», señaló.

La proposición no de ley presentada por el PP afirma que el debate de la nación es una «práctica saludable parlamentaria» propia de las «grandes democracias». Cuestiona que Sánchez no haya mostrado en ningún momento una «ardorosa» predisposición a celebrar este tipo de pleno sobre política general del país y recuerda que el último se celebró en febrero del año 2015 con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Los populares acusan a Sánchez de «ocultar un debate», a la luz de «su irreversible descomposición política» y en el que «quedarían expuestas todas sus vergüenzas».