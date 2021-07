El PP sale en bloque para denunciar que las «mentiras» de Sánchez no duran ni 24 horas

Pablo Casado y Antonio Garamendi, ayer, en Madrid. Jesús Hellín | Europa Press

El PP no se cree el compromiso solemne de Pedro Sánchez de que no habrá referendo de autodeterminación en Cataluña. Para el principal partido de la oposición, al presidente del Gobierno solo le guía su deseo de «mantenerse en el poder» y advierten de que no tardará en claudicar ante postulados secesionistas. Prueba de ello son las palabras este jueves de varios miembros de su Gabinete defendiendo votar en una consulta popular el acuerdo al que se llegue sobre el autogobierno catalán. «Las mentiras de Sánchez ya no duran ni 24 horas», denunció el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Los populares salieron en tromba a criticar esta propuesta en Twitter porque consideran que contradice el compromiso de Pedro Sánchez, que el miércoles en el Congreso aseguró que el diálogo abierto con el independentismo no conducirá a ningún acuerdo que rebase los límites de la Constitución. «Lo que sea España -aseveró Montesinos- lo decidiremos entre todos los españoles».

En la dirección nacional insisten en que el socialista ha indultado a los líderes del procés para asegurarse unos cuantos años más en la Moncloa contradiciendo hasta sus promesas electorales de que no lo haría. «Dijo que habría cumplimiento íntegro de las penas y que no habría indultos. Hoy no solo no hay cumplimiento de las penas, sino que hay indultos», recordó el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol.

A las críticas se unieron la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, que señaló que Sánchez ha pasado «del ‘no es no' al ‘no es sí' y chimpún» y de Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP, que recordó las palabras del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, que espetó al líder del PSOE un «denos tiempo» tras recordar que también decía que nunca habría indultos. «Ni 24 horas en el país de nunca jamás», enfatizó, por su parte, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.

Para la formación de Pablo Casado la puesta en riesgo de la integridad territorial es un hecho.

«Cuando Sánchez dice que nunca habrá referendo de autodeterminación, es que desde el Gobierno -apuntan- ya están dando pasos hacia esa dirección». Y avanzan que si vuelven a la Moncloa activarán, entre otras decisiones, la creación del tipo penal por la convocatoria de referendos ilegales.

Actos hoy en toda España

La cúpula del PP y los parlamentarios del Grupo Popular se desplegarán este viernes por toda España para explicar la oposición del partido a los indultos del procés y sus recursos ante el Tribunal Supremo, al tiempo que exigirán la convocatoria de elecciones y la dimisión de Pedro Sánchez, haciendo hincapié en que ha convertido la «mentira» en su forma de gobernar, según han informado a Europa Press fuentes de la formación. El primer partido de la oposición está convencido de que su «no» a los indultos y a la mesa de diálogo que promueve Sánchez recoge el sentir mayoritario de la sociedad española.

Casado mantiene las distancias con el presidente de la CEOE por su apoyo a los indultos

«Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean». Las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre los indultos a los líderes del procés marcaron un punto de inflexión en la relación del PP con la patronal. La sintonía que siempre han mantenido las organizaciones empresariales con la formación conservadora se vio empañada con una polémica que el propio Garamendi se ha esforzado en zanjar desde entonces en cada una de sus apariciones públicas pero que aún escuece en Génova.

En la dirección del Partido Popular siguen viendo como una traición el respaldo, lo que Pablo Casado vivió en la reunión anual del Círculo de Economía en Barcelona cuando se quedó solo en su rechazo total a la medida de gracia y aún no han enterrado el hacha de guerra.