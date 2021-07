Ayuso defiende que la Oficina del Español no es un «chiringuito» creado para Cantó

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, abraza a Toni Cantó, durante una visita este miércoles a la carpa del Partido Popular en San Sebastián de los Reyes A. Martínez Vélez | Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que la Oficina del Español no es un «chiringuito» porque no lo ha creado expresamente para su recién nombrado director, Toni Cantó, y se ha mostrado sorprendida de que se mire «con tanta lupa».

«Sería un chiringuito si yo lo hubiera creado para él pero yo en todas mis intervenciones hace dos años estoy anunciando que quiero crear un proyecto como esté. Lo hice en el inicio del curso universitario hace dos años, en el debate de investidura, en los distintos programas (electorales)... en todas mis intervenciones», ha declarado ante los periodistas, tras inaugurar la nueva sede judicial de San Lorenzo de El Escorial.

Ayuso ha subrayado que si ella crea «un puesto en un organismo político para un político» no ve «descabellado» que lo encabece «un político que además pertenece al mundo de la cultura».

A la dirigente madrileña le sorprende que se mire «con tanta lupa», director a director, toda la composición del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no se haga con el resto de las comunidades autónomas o con el propio Gobierno de España.

En la misma línea, el director de la recién creada Oficina del Español, Toni Cantó, ha defendido este jueves que este nuevo departamento, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que encabeza Marta Rivera de la Cruz, no es «un chiringuito» como acusa con «virulencia la izquierda», de quien ha señalado que no le sorprenden sus ataques al no gustarles nada «lo que tiene que ver con el español».

En una intervención en Telecinco, recogida por Europa Press, Cantó se ha mostrado «ilusionado» y agradecido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por ponerle al frente de esta nueva oficina creada para que se ayude a coordinar «el trabajo de todo lo que tiene que ver con el español para la creación de riqueza y empleo».

«No me sorprende la virulencia con la que la izquierda ha recibido este nombramiento porque todo lo que tenga que ver el español, por desgracia en nuestro país, ha sido siempre muy atacado por el PSOE, sus aliados nacionalistas y por Podemos. No esperaba que se recibiera este proyecto con cariño», ha subrayado.

Cariño no fue precisamente lo que demostró con sus palabras el alcalde socialista de Valladolida, Óscar Puente, muy crítico con la nueva responsabilidad del excargo de Ciudadanos en el nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid. «Va a cobrar 75.000 euros por rascarse los huevos a dos manos», afirmó el regidor en la red social Twitter.