Moncloa insiste en el no al referendo, pero ofrece un estatuto «a medida»

Pedro Sánchez no logró el miércoles el efecto que esperaba con su «nunca jamás» a un referendo de autodeterminación. Ni la oposición le creyó ni, lo que en estos momentos es casi más inconveniente para él, lo hicieron los independentistas catalanes, con los que en septiembre pretende abrir una negociación. Ayer, sin embargo, aseguró que, en esto, no cambiará de opinión y esgrimió tanto razones prácticas, que los números no dan para una reforma constitucional, como de principios.

Los giros en el discurso del jefe del Ejecutivo en relación al secesionismo han sido tan frecuentes en los últimos años que ahora pocos dan por buenas sus palabras. En una entrevista en La Sexta, no negó que ha ido evolucionando en cuestiones como la concesión de los indultos a los líderes del procés, pero argumentó que en todos sus pasos hay un hilo conductor. «Siempre he tomado decisiones a favor de la convivencia», se defendió.

Sánchez adujo que tiene muy claro que un referendo sería nocivo para la sociedad catalana. «Uniría a todos un día, para votar, pero al día siguiente la fractura se vería agravada», dijo. Según su discurso, en cambio, aunque los indultos habrían tenido un efecto pernicioso hace año y medio, cuando las calles de Cataluña estaban «incendiadas» por las protestas de los radicales, ahora, cuando, según él, nadie habla de «quebrantamiento de la legalidad democrática», ayudan a «reparar heridas». Lo que no avanzó, en cualquier caso, es cuál será su propuesta para salir del bucle del procés, pero el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, sí dio alguna pista en Catalunya Ràdio.

Modelo federal

En realidad, los socialistas tienen elaborada desde hace años una hoja de ruta plasmada en la Declaración de Granada, un acuerdo alcanzado en el 2013 por Alfredo Pérez Rubalcaba y los líderes territoriales del partido, y en la Declaración de Barcelona del 2017, suscrita por las ejecutivas del PSOE y el PSC. A grandes rasgos, lo que se propone en ambos documentos es una reforma de la Constitución para «perfeccionar» el modelo autonómico en «clave federal».

A la reforma constitucional le seguiría después la de los estatutos de autonomía. Habría pues, en el caso catalán, no uno, sino dos referendos: el de ratificación de la nueva Carta Magna y el de ese nuevo Estatut (por eso Iceta habló ayer de votar un nuevo acuerdo sobre el autogobierno y la financiación catalana). Aun así, el ministro se adentró en un terreno en el que la Moncloa, por el momento, no quiere ahondar porque considera que ahora es a la Generalitat a la que le toca demostrar voluntad de diálogo con gestos hacia los catalanes no independentistas.

Iceta, también primer secretario del PSC, siempre ha ido un paso por delante en este debate. Ayer defendió que el Estado de las autonomías permite hacer «trajes a medida» y apuntó que hay voces que defienden que Cataluña vea reconocidas sus especifidades en una disposición como la adicional primera de la Constitución sobre los derechos forales del País Vasco y Navarra, la que ampara el Concierto Económico y el Convenio, pero matizó igualmente que el Gobierno no tiene una «postura cerrada».

GOVERN

Aragonès replica al nunca jamás de Sánchez: «Persistiremos en la autodeterminación»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que persistirá en su objetivo de lograr la amnistía y la autodeterminación. Un día después de que Sánchez afirmara que nunca jamás autorizará la celebración de un referendo salvo que lo aprueben tres quintas partes del Congreso, Aragonès ha señalado que hay una «amplia mayoría» en Cataluña que defiende que el conflicto político debe resolverse mediante la amnistía, el regreso de los exiliados y con referendo sobre la independencia.

«Persistiremos», ha advertido, desde el argumento de que cuenta con el aval del 52 por ciento de los votos de la ciudadanía a favor de la autodeterminación y la secesión.