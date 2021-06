Junqueras se reunirá el día 6 en Estrasburgo con eurodiputados, pero Puigdemont no estará

El presidente de ERC, Oriol Junqueras

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, tiene previsto acudir el 6 julio a Estrasburgo (Francia) para, con motivo del pleno de la Eurocámara, reunirse con los eurodiputados republicanos y los de Junts (los huidos de la Justicia española Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí). De producirse ese encuentro, sería el primero entre el líder de Junts y el de ERC desde octubre del 2017. Sin embargo, fuentes de JxCat aseguraron que el expresidente catalán tiene previsto seguir la sesión, como hace habitualmente cuando no interviene, desde Bruselas, por lo que no se reunirán.

Ambos están enemistados desde el 2017. Puigdemont huyó de España a finales de octubre de ese año, sin avisar a Junqueras, lo que acabó de enfrentarlos. Desde entonces, el posconvergente no puede pisar suelo español sin riesgo a ser detenido y puesto a disposición de la Justicia, que lo reclama para ser juzgado por sedición y malversación. El que no se produzca el encuentro anticipa que las relaciones no se han rehecho del todo.

Los otros presos indultados, como Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Joaquim Forn, todos de Junts, viajarán este viernes a la capital belga para reunirse con el expresidente.