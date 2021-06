El presidente de Ceuta suspende el pleno tras acusar Vox de promarroquíes a dos diputados

Juan José Vivas, presidente del Gobierno de Ceuta Alejandro Martínez Vélez | EFE

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha suspendido esta mañana la sesión plenaria de la Asamblea ante las acusaciones de Vox, que ha tildado de «promarroquíes» a dos diputados y a «miembros del PP».

La tensión que se viene registrando en los últimos plenos se ha repetido este lunes con un nuevo enfrentamiento, que esta vez ha tenido como protagonistas al portavoz de Vox, Carlos Francisco Verdejo, al presidente autonómico y a la diputada del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fátima Hamed.

La situación se ha producido cuando se debatía una iniciativa de Vox que pedía que se instaurara el pin parental en las actividades que lleven a cabo las entidades colaboradoras en los ámbitos cultural y educativo. Cuando Fátima Hamed anunció su voto en contra de la propuesta, Carlos Verdejo acusó de «promarroquíes» a la propia Fátima Hamed y al diputado de Caballas Mohamed Alí.

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, intervino para decir a Vox que «están causándole un daño muy grande y letal a Ceuta y a España porque esas son las tesis de Marruecos, decir que la sociedad de Ceuta, a la que Marruecos califica de ciudad ocupada, está compuesta por una población marroquí y asociar marroquí con musulmán».

Vivas ha añadido: «Acusa sin ninguna prueba y, además, no es verdad porque todos los miembros de esta Asamblea son y nos sentimos españoles, y esto se tiene que oír en España y en Rabat. Hay que ser un poco consciente, no incendie Ceuta. La patria no es de Vox y Ceuta no es de Vox».

Tras esta intervención, Carlos Verdejo ha dicho que Vox «no llama a toda la población musulmana promarroquí, eso es mentira, pero sí es cierto que hay promarroquíes en el PP y quintacolumnistas en este partido y que, además, no son musulmanes».

Por su parte, Fátima Hamed ha tomado la palabra para afirmar que «lo ridículo y lo cateto es cuestionar la nacionalidad de la gente por su credo religioso. Deme solo una prueba de las acusaciones para no quedar como un charlatán de feria, solo buscan calentar el ambiente y en la calle causan vergüenza ajena».

Verdejo le ha replicado que la prueba de que eran «promarroquíes» se sostiene con «su línea marroquinizadora para que esta ciudad se parezca más a una provincia marroquí, eso se ve en la ideología y en el discurso político, le encantaría que Ceuta fuera como Tánger». El presidente ceutí, a la vista de la situación, ha tomado la decisión de levantar la sesión plenaria.